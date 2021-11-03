В Украине начал работу «реестр педофилов»: как защитить детей, не допустив самосудов и произвола

В Украине начал работу «реестр педофилов». Пока система функционирует в тестовом режиме, но в ней уже содержатся данные о 171 осужденном. Их всех привлекли к ответственности за сексуальные преступления против несовершеннолетних. По словам замминистра юстиции Елены Высоцкой, при создании реестра изучался опыт других государств – США, Канады, большинства европейских стран, в частности Норвегии, где функционирует одна из лучших «тюремных систем».

В издании Realist.online разбирались, как будет работать реестр и поможет ли он уменьшить количество преступлений в отношении детей.

Как принимался закон

Согласно статистике Совета Европы, каждый пятый ребенок становится жертвой сексуального насилия. В 2021 году в Украине количество пострадавших от изнасилования детей увеличилось почти на 25%. Кроме того, по данным независимой организации Internet Watch Foundation, наша страна находится в тройке мировых лидеров по поставке детской порнографии.

Ужасающая статистика породила социальный запрос на ужесточение ответственности за преступления против сексуальной неприкосновенности малолетних. В мае 2019 года на сайте парламента появилась петиция о защите детей от сексуального насилия. Менее чем за месяц она набрала 28 тысяч подписей.

В результате был разработан законопроект №6607. Авторы предлагали создать «реестр педофилов», доступ к которому был бы открыт лишь для определенного круга лиц и в служебных целях. Кроме того, осужденные за сексуальные преступления против детей могли пройти процедуру добровольной химической кастрации, но лишь по истечению определенного срока отбывания наказания.

В последний момент одновременно с первым документом на голосование неожиданно выдвинули альтернативный законопроект №6449, предложенный лидером Радикальной партии Олегом Ляшко. Проект предполагал создание открытого для всех граждан реестра педофилов и проведение принудительной химической кастрации.

Тогда депутаты отдали предпочтение «радикальному» подходу. Подписанный главой Верховной Рады Андреем Парубием документ лег на стол президенту Владимиру Зеленскому, но был ветирован. Спустя четыре месяца парламентариям удалось договориться и закон №0887, вышедший «из-под пера» авторов первого законопроекта, все же был подписан главой государства.

Что изменилось:

Усиление ответственности за преступления, предусмотренные ст.152, 153 УК, против лица в возрасте до 14 лет, независимо от его добровольного согласия. Изнасилование карается 10-15 годами тюрьмы. Если преступление совершено повторно, лицо приговаривают к 15 годам тюрьмы или к пожизненному лишению свободы.

Создание единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица. Пользователями базы данных указываются сотрудники Прокуратуры, уполномоченные лица Национальной полиции Украины а также Государственного бюро расследований.

Что такое «реестр педофилов» и кто туда попадет

Важно иметь в виду что упоминание педофилов в неформальном «народном» названии базы данных несет обобщающий характер. Педофилия – это психиатрический диагноз. Установить его после проведенного медицинского обследования может только врач. Далеко не все насильники детей имеют данное «отклонение» в анамнезе. Более того, по статистике, педофилия подтверждается лишь у 1% преступников.

Согласно закону, в электронной базе будут храниться данные граждан, осужденных за преступления против сексуальной неприкосновенности лиц, не достигших 14 лет. В систему попадут все те, в отношении кого был вынесен соответствующий приговор, в том числе, лица с погашенной или снятой судимостью.

В случае если гражданин совершил преступление до создания реестра, информация о нем вносится в базу на основании постановления суда по месту жительства или месту отбывания им наказания по ходатайству прокурора.

В реестр вносится следующая информация:

ФИО

Дата рождения

Местожительство или пребывания

Преступление, за которое лицо было осуждено

Вид примененного уголовного наказания

Данные об отбытом наказании, а также о нарушении правил административного надзора

В случае отмены обвинительного приговора или постановления суда, информация о лице исключается из реестра.

Кто будет иметь доступ к реестру

Педофилия – одна из самых табуированных и порицаемых обществом тем. Не удивительно, что обсуждение открытости доступа к базе данных насильников вызвало столь мощный резонанс среди украинцев.

Так называемые «внутренние» реестры преступников существовали всегда. В них содержалась информация не только о насильниках, но и о мошенниках, карманниках и других рецидивистах. Служебный доступ к таким базам имели правоохранители. Это позволяло им квалифицировать уголовное дело или составлять административный протокол, в зависимости от «послужного списка» преступника.

Когда же речь зашла о возможном общественном доступе к подобному реестру, украинцы разделились на два лагеря. Большинство заявляли о своем праве знать, где обитают педофилы, чтобы защитить от них детей. Вот только эксперты опасаются, что при таком подходе преступлений станет еще больше.

Как рассказал в комментарии Realist.online вице-президент Всеукраинского фонда «Защита прав детей» Алексей Лазаренко, открытость базы данных не поможет снизить количество преступлений, в силу неготовности граждан к этому.

«В обществе наблюдается чудовищно низкий уровень культуры и законопослушности. У нас многодетные мамы не только не изучают биографию своих сожителей, они заведомо знакомятся с осужденными за насильнические действия и ждут их из тюрьмы, чтобы потом привести в дом! Думаете, они станут заходить в этот реестр, чтобы проверять своих избранников? Сомневаюсь. Зато станут молодчики, которые думают, что могут вершить «правосудие». Вроде тех, что выслеживают и убивают гомосексуалистов. Или же убитые горем родители, у которых пропал ребенок. В состоянии аффекта они найдут в реестре ближайшего к ним педофила и устроят самосуд», — говорит эксперт.

Более того, открытость подобных реестров повышает риск замалчивания преступлений родственниками насильника. Люди боятся, что их данные и связь с преступником станут достоянием общественности.

Закон №0887 предлагает своего рода соломоново решение.

Право на получение информации о нахождении гражданина в реестре имеют:

Руководители органов государственной власти и местного самоуправления – при решении о приеме на работу в качестве руководителя (заместителя руководителя) детского сада, школы, внешкольного учебного заведения, заведения здравоохранения или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за детьми

Руководители детских садов, школ, внешкольных учебных заведений, заведений здравоохранения или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за детьми, в связи с решением вопроса принятия лица на работу

Любое физическое лицо относительно информации о себе

Любое физическое лицо относительно информации о другом, если он предоставит нотариально заверенное согласие на это

«Права педофилов» под защитой государства

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что главная идея реестра – не допустить на работу, связанную с детьми, насильника. Вот только проблема заключается в том, что украинское законодательство не ограничивает таких людей в трудоустройстве.

По словам юриста Арсения Ищенко, такой «необоснованный» отказ в приеме на работу бывший заключенный может обжаловать в суде.

«Какое бы страшное преступление не совершил человек, это не отменяет гарантированных ему Конституцией прав. Одно из них – право на трудоустройство. На сегодняшний день справка о несудимости не фигурирует в перечне необходимых документов при приеме на работу. Если нет решения суда, ограничивающего человека в праве занимать конкретную должность, то отказ в работе будет нарушением», — рассказал юрист в комментарии Realist.online.

Данную недоработку в законе отметил и Алексей Лазаренко. По его словам, практика подобных ограничений в Украине существует. Например, обязательной проверке на наличие судимости за насильнические преступления в отношении детей или домашнее насилие подвергаются потенциальные приемные родители и родители-воспитатели. В случае подтверждения криминального прошлого, допуск этих лиц к детям исключен.

«Данная норма утверждена постановлением Кабмина и успешно применяется. А с реестром педофилов получается, что закон есть, но нет механизма его реализации. Если во всех нормативных документах касающихся системы образования будет заложена норма о подобной проверке кандидатов на трудоустройство, тогда этот закон будет работать. А пока говорить об этом рано», — говорит правозащитник.

Химическая кастрация

Интересно, что самая обсуждаемая часть законопроектов № 6607 и 6449 была полностью исключена из принятого в итоге закона № 0887. Речь идет о химической кастрации для педофилов.

Процедура, которая пока «не светит» украинским насильникам, заключается в введении осужденному антиандрогенных препаратов, что приводит к снижению либидо и сексуальной активности. Опыт европейских стран показал, что в результате приема данных медикаментов, количество преступлений, совершаемых педофилами, уменьшается в четыре раза.

Но даже такой, на первый взгляд, радикальный метод не является панацеей.

Недостатки системы химической кастрации:

Ее временность (действие сохраняется только на время приема медикаментов)

Отсутствие стопроцентного результата (у некоторых педофилов дисфункция не наступает)

Ее неоднозначность (теряя способность к совершению полового акта, насильники продолжают испытывать влечение к своим жертвам и осуществляют задуманное другим путем)

Дороговизна препаратов

Побочные эффекты

Realist.online. По словам психиатра Павла Попандопуло, склонность к педофилии может быть врожденной, но решающим фактором является пережитый травмирующий опыт. Чаще всего педофилы – это люди, которые в прошлом сами были жертвами насилия, рассказал врач

«Теоретически, они могут себя контролировать. Но практика показывает, что, даже отсидев в тюрьмах 10-15 лет, они выходят и продолжают насиловать детей. Лечения в виде терапии для педофилов не существует. Потому мой ответ – или пожизненное заключение, или расстрел. Ничто другое их не излечит и не остановит», — резюмировал эксперт.

Какой должна быть работающая система

В то, что «реестр педофилов» поможет бороться с преступлениями против сексуальной неприкосновенности детей, не верит и экс-начальница Управления ювенальной превенции Департамента превентивной деятельности Лариса Зуб.

По ее словам, сегодня украинские правоохранители занимаются фиксированием и расследованием уже совершенных преступлений. Работать «на опережение» некому.

«Раньше система предоставляла криминальной полиции по делам детей оперативные возможности. Получив информацию от ребенка, мы следили за педофилом и, согласно закону об оперативно-розыскной деятельности, доводили дело до суда. После реформы нас лишили этих возможностей, оставив лишь проведение профилактической работы. На сегодняшний день в Украине нет подразделения полиции, которое бы непосредственно раскрывало преступления сексуального характера в отношении детей», — рассказала Realist.online полковник с 20-летним стажем работы.

По словам Ларисы Зуб, в вопросе борьбы с детским насилием Украине стоило бы брать пример с Британии. Там на человека, который отбыл наказание по соответствующей статье, выписывается так называемый «ордер». Этот документ позволяет правоохранителям из специального департамента брать педофила под свой полный контроль.

«Бывали случаи, когда коллеги из Британии сообщали нам, что в Украину направляется их гражданин, на которого выписан такой ордер. В результате выяснялось, что преступник действительно планировал посетить Киев для встречи с двумя детьми. Благодаря этому сообщению мы просто не впустили его в страну», — рассказывает Лариса Зуб.

Пока об отдельном департаменте по борьбе с педофилами нам остается только мечтать, украинцы берут дело в свои руки. Так, в Запорожье действует общественная организация «Наследие». Ее участники посредством подставных аккаунтов в соцсетях ловят извращенцев «на живца». Сначала активисты ведут переписку с педофилом от имени ребенка, а когда он назначает своей жертве встречу, задерживают его. Таким образом за год парни выводят на чистую воду от 10 до 30 потенциальных насильников.

По словам руководителя организации Артема Артемьева, он поддерживает создание реестра, но для решения проблемы этого мало.

«Еще следует ввести уроки сексуального воспитания и безопасности в школах. Возможно, запустить работу отдела, который будет выполнять работу аналогичную нашей. В американском ФБР такой отдел существует», — говорит Артемьев.

На вопрос Realist.online о том, сколько пойманных им педофилов понесли реальное наказание, активист ответил: «Все понесли наказание. Так или иначе».

Если ваш ребенок пострадал от сексуального насилия, вы стали свидетелем насилия над ребенком или подозреваете насилие над ребенком. Звоните по этому номеру: (093) 063 53 43 или заполняйте форму по ссылке: https://www.savechild.com.ua/consultation.

Автор: Юлия Закирова; Realist.online