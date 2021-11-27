Ковид и кибербезопасность: Как защититься от дезинформации антивакцинаторов и России?

Вакцинация против коронавируса постоянно сопровождается распространением дезинформации. Два месяца назад СБУ разоблачила так называемую «ботоферму» в Днепре, которая управлялась из России и имела более пяти тысяч ботов, распространявших фейки о вакцинации.

Самые распространенные из них, как отмечают в Министерстве здравоохранения, что вакцина приводит к бесплодию у женщин, изменяет ДНК, что нобелевский лауреат Люк Монтанье предостерег о негативных последствиях вакцинации, что вакцинированные не могут быть донорами крови, что вакцинация приводит к импотенции.

Как говорят специалисты, самый эффективный фейк – это не абсолютная ложь, а ложь вперемешку с правдой отмечает издание ДЕНЬ. К примеру, фейком называют то, что вакцинация приводит к рассеянному склерозу. Правда в том, что был случай, когда у человека, участвовавшего в испытании вакцины, обнаружили эту болезнь, но выяснилось, что она не связана с вакцинацией. В дезинформации есть политическое измерение, говорят эксперты, потому что ее основная задача – исказить представление людей о реальности.

Как рассказал консультант Всемирного банка по кибербезопасности и анализу данных, руководитель обучения «Ю-Контрол» Михаил КОЛЬЦОВ, так называемая ботоферма – это проектная работа. Чтобы ее создать, выделяются средства и нанимаются живые люди или создаются технические боты, распространяющие необходимую информацию. Или это объединено: и люди, и технические боты. Боты можно создавать на специальных платформах, что в большинстве своем не потребует даже знаний программирования, говорят специалисты.

Михаил Кольцов отмечает, что один бот может направлять целую группу антивакцинаторов в нужном направлении – привлекает внимание к теме, чтобы те передавали месседж. Эксперт рассказал о нескольких признаках, по которым можно распознать бота: «У них минимальная активность на странице, они ничего не постят собственного, вся их лента состоит из репостов. Ритм этих репостов имеет большой разрыв во времени.

На странице не внесена информация, фото – это, как правило, анимационный рисунок. Активность связана с острыми темами – за их пределами нет активности. Одна из интересных новаций, которую они начали добавлять, это информация о якобы месте обучения в популярном университете. Размещали краденое фото какого-то конкретного человека, добавлялись в друзья к этим выпускникам, у людей создавалось впечатление, что это знакомое лицо, создавалась группа, и через несколько месяцев бот начинал давать определенные месседжи».

Что касается сетей, то, по словам Михаила, технологически самым простым и дешевым для создания ботов является вайбер: даже не нужно привлекать живого человека, достаточно создать бота, который будет рассылать месседжи. Коммуникация происходит через группы, и в эти сообщества можно подавать месседжи. Еще больше упрощает «робот» то, что в вайбере можно найти человека по номеру телефона.

Сложнее стало на фейсбуке. Как отметил Михаил Кольцов, фейсбук после того, как несколько раз был обвинен в распространении дезинформации, начал улучшать свои алгоритмы, и создавать ботовские приложения там сложнее из-за большей политики безопасности. Телеграмм, по его словам, очень безопасен с технической точки зрения: сейчас трудно украсть ваш аккаунт, по умолчанию выключена функция поиска вас по мобильному телефону. Но там тоже можно создать технологический бот. Вотсап объединен с фейсбуком, работает по тому же принципу. И вообще почти нет ограничений на ютубе – подключаться и комментировать может кто угодно.

По словам Михаила Кольцова, если человек видит сообщение от кого-то о, например, антивакцинаторских темах, то может написать в киберполицию заявление. «Всегда есть ссылка на файл. Вы указываете источник, месседж, добавляете скриншот, и полиция может этим заняться. Также можно писать жалобы в фейсбук… Часто работники киберполиции являются участниками разных групп. Я думаю, что киберполиция увидела, что паттерны поведения ботов, рассылающие антивакцинаторскую информацию, очень похожи на паттерны ботов, осуществляющих финансовое мошенничество. Так им удалось отследить ботов в Днепре», – рассказал эксперт.

Также он напомнил правила гигиены в соцсетях: следить, кого добавляем в друзья, что касается источников информации, иметь их два-три, но проверенные, которым доверяете, чтобы иметь возможность сопоставить месседж. Также осторожно относиться к эмоциональным текстам, или если есть подозрительное фото – проверить его в гугле.