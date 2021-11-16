СБУ прийшла з обшуком до скандального львівського антивакцинатора Стахіва
У квартирі антивакцинатора зібралась чимала кількість людей та спецслужб.
Сьогодні, 16 листопада, до скандального львівського активіста Остапа Стахіва прийшли з обшуком у квартиру по вулиці Івана Франка, 60 у Львові.
Як повідомляється, причина обшуку ковід-дисидента Стахіва – ухвала суду.
Зазначимо, нещодавно депутат Львівської міської ради Ігор Шолтис звернувся в Службу безпеки України через антивакцинаторські дії провокатора Остапа Стахіва. Депутат вважає, що активність Стахіва може призвести до повалення конституційного ладу в Україні. Шолтис заявив, що дії одіозного журналіста можуть координуватися спецслужбами Росії, тому просить СБУ притягнути провокатора до відповідальності.
Нагадаємо, антивакцинатор Стахів з прихильниками зірвав навчання у ліцеї на Прикарпатті // ДілоTweet