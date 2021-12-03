Задавити пішохода, та не сісти в тюрму. Як в Україні карають п’яних водіїв-вбивць

Хто гине через неадекватних водіїв частіше — пішоходи чи пасажири, які опинилися поруч? Наскільки часто п’яні за кермом тікають з місця ДТП, щоб потім казати — «намагався повернутися, але врізався у стовп»? Який відсоток, зрештою, уникає позбавлення волі?

Щоб дізнатися відповіді на ці запитання, журналісти видання Censor.net проаналізували понад 100 останніх вироків українських судів, винесених за ДТП, наслідком яких стала загибель людей (ч. 2, ч. 3 ст. 286, від 3 до 8 або від 5 до 10 років відповідно), вчинені у стані алкогольного сп’яніння. Стан алкогольного сп’яніння, як зазначають юристи, не впливає на кваліфікацію злочину, однак у даному випадку є обтяжливою обставиною та, відповідно, мав би забезпечувати винним максимальне покарання. Чи працює це? І чи можливо п’яним вбити людину, втекти з місця пригоди та все одно отримати «умовне»? Судова практика свідчить — легко.

СІМ ЗІ СТА

Зі 100 розглянутих нами фатальних дорожньо-транспортних пригод нетверезих водіїв, за якими українські суди виносили вироки в останні місяці, 75 сталися у населених пунктах. 25 — поза їхніми межами.

У 94 випадках зі 100 винуватцями загибелі людей були автомобілісти, у 6 випадках — водії мотоциклів, мопедів. 97 зі 100 нетверезих водіїв були чоловіками, троє — жінки.

Крім того, у 7 випадках зі ста за кермо сіли не просто нетверезі люди, а нетверезі люди без прав.

«НАМАГАВСЯ ПОВЕРНУТИСЬ, ПРОТЕ ВРІЗАВСЯ В СТОВП»

У 85 зі 100 розглянутих нами випадків, майбутні обвинувачені залишилися на місці дорожньо-транспортної пригоди (хоча, напевно, далеко не у всіх 80 випадках вони мали можливість втекти, навіть якби захотіли).

15 винуватців ДТП місце події залишили. Пояснення такого рішення, як свідчать матеріали судових справ, можуть бути найрізноманітнішими.

Так, наприклад, п’яний водій з Сумщини з’їхав у кювет та тривалий час намагався виїхати звідти. Його пасажирка вийшла та стала позаду машини, спостерігаючи за процесом. Під час чергової спроби чоловік наїхав на неї, однак не помітив цього. Згодом водій зрозумів, що з кювету не виїде, залишив машину і пішов додому. Жінка загинула на місці. Рішення Білопільського районного суду Сумської області — три роки позбавлення волі.

На Харківщині нетверезий водій втратив контроль над автомобілем, виїхав на узбіччя, збив пішохода (розрив хребта, гостра крововтрата, смерть на місці пригоди) і поїхав далі. Свій вчинок пояснити не зміг: «Майже нічого не пам’ятає», «…не розумів, що трапилось ДТП, бо знаходився у стані алкогольного сп`яніння, а коли йому дружина вказала, що мабуть дійсно когось збили, він намагався повернутись, проте врізався в стовп, тоді і прибула поліція». Умовний термін, — постановив наприкінці жовтня Кегичівський районний суд.

На Закарпатті п’яний чоловік за кермом Volkswagen збив дитину, яка згодом померла. Утім, він не зупинився та з машини не вийшов: «…поїхав за батьком додому за допомогою». За якийсь час «вони разом повернулися на місце дорожньо-транспортної пригоди, де вже не було нікого. Тоді, його батько викликав поліцію, швидку допомогу і пішов допомагати, оскільки із розмови з диспетчером швидкої допомоги дізнався, що збили пішохода. Він, обвинувачений, залишився на місці ДТП і чекав поліцію». Вердикт — 5 років позбавлення волі (нагадаємо, ч. 2 ст. 286 передбачає до 8 років).

Нетверезий водій вантажівки ГАЗ 3307 у Кагарлику, що на Київщині, постраждалого (який, щоправда, за матеріалами суду п’яний лежав на узбіччі дороги вночі) спільно з перехожими завантажив до кабіни свого авто і запевнив оточуючих, що повезе його у лікарню. Натомість він поїхав на територію підприємства, на якому працював, залишив автомобіль з помираючою людиною та «направився додому за місцем свого проживання відпочивати». 4 роки позбавлення волі.

«…Допомоги потерпілому не намагався надати, напевно тому, що вживав алкоголь і нічого не розумів», — пояснення чоловіка з Полтавщини, який виїхав на зустрічну смугу та насмерть збив велосипедиста. 5 років.

«БІЛЬШЕ ТАКОГО НЕ ПОВТОРИТЬСЯ»

Внаслідок 52 зі 100 розглянутих нами ДТП гинули пасажири транспортного засобу (автомобіля, мотоцикла, мопеда), яким керувала нетвереза людина. Це могла бути донька, цивільна дружина , брат … Але, так чи інакше, найчастіше це були дорослі люди, які могли самостійно ризикнути життям та вирушити кудись із неадекватним водієм.

Однак інколи йшлося про загибель дітей. Так, наприклад, влітку Хотинський суд Чернівецької області виніс вирок чоловікові, який у березні у стані алкогольного сп’яніння керував трактором із двома причепами. У причепах він перевозив пасажирів, у тому числі малолітніх дітей. Під час руху одна дитина випала з причепа, і її голову переїхав наступний причеп: «Смерть настала від відкритого багатоскалкового зламу кісток основи та склепіння черепу з руйнуванням головного мозку». Це була донька тракториста. У суді він зазначив, що «більше такого не повториться». Умовний термін.

У 28 зі 100 випадків несумісні з життям травми дістали пішоходи. У 9 — велосипедисти. Ще у 9 випадках померли водії або пасажири інших автомобілів, а у 2 випадках — водії мотоциклів, мопедів.

КОЖЕН П’ЯТИЙ

У розглянутих нами випадках 8-10 років отримали 9 водіїв, 6-7 років — 16 водіїв, 5 років за ґратами проведуть 22 особи, а 2-4 роки — 35 осіб. Водночас, фактично кожен п’ятий нетверезий водій, з вини якого загинула людина, отримав умовний термін: таких вироків 18.

Суворовський районний суд м. Одеси 29 жовтня виніс вирок п’яному чоловіку, який їхав містом зі швидкістю 125 км на годину. На нерегульованому пішохідному переході він збив жінку. «Щиро розкаюється в тому, що сталося, до сих пір картаючи себе за безпечність». У суді водій послався на те, що за кермо сідати не збирався, однак йому нібито подзвонила дружина і повідомила, що у його матері «передінсультний стан». Умовний термін.

На Харківщині нетверезий водій без прав не впорався з керуванням та врізався у дерево, внаслідок чого загинув його неповнолітній пасажир, ще двоє пасажирів дістали травми. Умовний термін.

Також на Харківщині відзначився заступник військового комісара з територіальної оборони Краснокутського РТЦК та СП Харківської області. Перебуваючи за кермом у стані алкогольного сп’яніння у селі Олексіївка, він наїхав на пішохода. Жінка впала на дорогу, після чого водій «виконав маневр розвороту автомобіля, проїхав по вул. Московській в напрямку с. Водяне, знов здійснив розворот автомобіля та почав рухатись зі швидкістю 5 км/год по вул. Московській в напрямку вул. Центральної, наближаючись до лежачого пішохода, якого він об`єктивно міг виявити». Після цього він наїхав на вже лежачу жінку передніми колесами, потім «зупинив автомобіль та знову відновив рух, допустивши при цьому наїзд на лежачого пішохода задніми колесами автомобіля». Жінка померла на місці. А працівник військкомату пояснив свою помилку: «…того вечора вжив спиртні напої через сильну знервованість, яка була викликана новиною про можливе службове відрядження дружини в зону АТО». З огляду на такий стрес суд, звичайно ж, дав йому умовний термін…

«ЗРОЗУМІЛА, ЩО ЦЕ БІЛЕ ВИНО»

Передінсультні стани матерів та можливі відрядження дружин у зону АТО — не єдині зворушливі судові ноу-хау п’яних водіїв. І навіть не найцікавіші.

Тому що набагато крутіший спосіб пояснити свій неадекватний стан демонструє ціла категорія водіїв які, згідно з матеріалами судових справ, вживати алкогольні напої починають вже після вчинення ДТП. Такі випадки ми навіть не враховуємо у тексті вище — оскільки на момент загибелі людей, які постраждали з їхньої вини, фігуранти без сумніву були тверезими. Адже вони самі так кажуть!

Так, жінка з Закарпаття збила пішохода та втекла — бо «дуже злякалася». До цієї події алкоголь вона, за її словами, не вживала. Але коли вона приїхала додому — «чоловік її спитав, що сталося, на що сказала, що збила чоловіка. Це також чули її діти. Чоловік налив їй близько 150 грам горілки два рази і вона випила. Працівники поліції приїхали десь через дві години. Її забрали в смт. Дубове. Вона два рази дула в трубку, спочатку показувало 1,09 проміле алкоголю в її організмі, а в другий раз через годину показувало вже більше». Тут не дуже пощастило — 5 років позбавлення волі.

Інша жінка під Києвом за кермом BMW 328І виїхала на смугу зустрічного руху, з’їхала звідти на узбіччя та врізалася у паркан. У її автомобілі було двоє пасажирів, і пасажирка на задньому сидінні внаслідок ДТП загинула. Після ДТП жінка, що була за кермом, «знаходилась в шоковому стані, попросила води». Пасажирка, яка вижила, нібито «дала їй стаканчик з напоєм, і лише коли вона випила його, то зрозуміла, що це біле вино». «Після дорожньо-транспортної пригоди обвинувачена, знаходячись на місці події, вжила алкогольні напої», — обурився Бородянський районний суд, ні про який драгер чи стан алкогольного сп’яніння за кермом не згадав, і дав умовний термін.

Чоловік з Івано-Франківщини за кермом Volkswagen Passat також виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся там з іншим автомобілем. Пасажир другого авто загинув. Суд вважає, що на момент вчинення ДТП водій Volkswagen був тверезим, адже він пояснив ситуацію: «Після зіткнення транспортних засобів перебував у шоковому стані та відкрив пляшку горілки, яка була в його автомобілі і випив з неї». Знайшовся навіть випадковий свідок, який «за годину до ДТП бачив водія у тверезому стані», а одразу після ДТП за щасливим збігом обставин побачив його ще раз — «біля розбитого автомобіля з відкритою пляшкою у руках».

-Що робиш? — згідно з матеріалами справи, запитав водія свідок.

Той «з нецензурною лексикою відповів, що знімає стрес».

А, ну, тоді все добре.

Умовний термін.

Автор: Валерія Бурлакова; Цензор.нет