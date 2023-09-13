Битва за Харків. Розповідає командир танкістів: «Злості не було, ми просто знищували окупантів»

Про що ти зараз думаєш? Ти думаєш зараз про те, як відновиться здоров’я і продовжити військове життя? Про нову професію, але у Збройних силах України? Або ж ти думаєш про цивільне життя?

Ні, про цивільне життя я ніколи не думав. Я не бачу себе у цивільному житті. Я все життя був військовим. У 13 років я одягнув погони на свої плечі, вступив до Київського ліцею імені Івана Богуна, вчився там чотири. Я вже дитиною був військовим. Ніяк я не бачив себе у цивільному житті. Я зрозумів, що з танковою справою, практичною складовою вже покінчено, бо я фізично через вади своєї руки не зможу виконувати завдання у складі екіпажу бойової машини. Але я розумів, що батальйон я напевно також не прийму назад. По-перше, я майже два роки був командиром батальйону, вистачить з одного боку, а з іншого боку, що мені буде трішки тяжко відповідно до стану здоров’я їздити переднім краєм. Навіть елементарно застібнути бронежилет однією рукою в мене не вийде. Одна рука дуже слабенька.

Ким ти бачиш себе зараз у війську?

Спочатку лишуся у військовій частині, побачимо, яку посаду мені доручать. Я у званні підполковника, мене мають право поставити або на майорську посаду, або вище. Тобто, посади дуже обмежені.

Ти для себе це вже прийняв?

Так, я для себе прийняв, але я знаю те, що я буду далі військовим, далі виконувати завдання. Можливо, це вже буде більше штабна робота, але я буду військовим. Я розумію, що я вже буду інвалідом, напевно, II групи. Я розумію, що більшість посад уже для мене будуть закриті за станом здоров’я, за фізичним станом. Але я ніколи не думав про цивільне життя, про якусь іншу професію. Я вже не буду, можливо, танкістом, але я буду в якомусь загальновійськовому підрозділі служити. Якщо мені запропонують щось інше, служити в піхоті, можливо, якусь посаду начальника штабу або замкомандира батальйона, я, звичайно, погоджуся без вагань. Немає ніяких проблем з цим.

Романе, зараз вересень і цей місяць асоціюється з контрнаступом Збройних сил України, який відбувся на Харківщині торік. Ви не брали вже участь у ньому? Ви отримали поранення раніше?

Я вже був поранений, але я брав участь у першому бою, який був підґрунтям, скажімо так, для цього контрнаступу. Це був перший наступальний бій, який провели війська взагалі в цій кампанії.

Це кінець березня?

Так, це вже був кінець березня, це 25 березня вранці було. Ми штурмували населений пункт Мала Рогань, там де перебували кілька танкових батальйонів противника, танкова БТГр. Вони перерізали повністю дорогу, Ростовську трасу, від Харкова на Ростов-на-Дону. Ми їздили всякими об’їзними дорогами, а ця центральна траса була перерізана російськими військами. Вони там зробили блокпост і розстрілювали всі машини, які їхали на Харків або з Харкова. Тобто вони відрізали місто від постачання, ми окружними дорогами різними їхали, відповідно було 20 кілометрів до Харкова, а в об’їзд — порядка 50 км, по полуґрунтовій дорозі, було дуже тяжко пересуватися.

Це ж на Чугуїв траса?

Так.

І тебе знову відправили знищувати той танк, який трасу розстрілював?

Так, але не суто танк. У мене було завдання забезпечити підхід піхоти до посадки, тобто відтягнути увагу на себе, поки піхота повзла. Ще була така погода і не дощик, і не сніг, а щось таке дуже вологе, піхоті було дуже тяжко лізти, як глина була. Честь і хвала тим хлопцям, які виконували ті задання. Я розумію, коли ти йдеш, тягнеш Джавелін на собі, знаєте, або ще щось, ну це ж просто титанічна робота нашої піхоти.

І ми з чотирьох напрямків працювали. З напрямку Харкова працював один танк з мого батальйону, трохи ближче до блокпоста на в’їзді в Харків працював один танк мого батальйону, потім з боку трохи вище Рогані, де картонна фабрика працювало два танки 93 бригади, яка була підпорядкована мені, одна танкова рота була мені підпорядкована… І я на своєму танку виконував завдання із бойової підтримки, забезпечення, тобто вже був на крайній випадок. І так вийшло, що наша піхота рухалася, весь механізм працював, все було добре, але щось пішло не так, бо один [російський] танк виїхав уздовж посадки і почав просто хаотично стріляти. Наша піхота думала, що він стріляв по них, але насправді він просто вів вогонь, розстрілював по хатах, ще кудись.

Мені надійшла задача знищити його, бо він міг би влучити і по піхоті нашій, або знищити якусь машину, все що завгодно було. Повністю заряджена машина виїхала і почала стріляти. Ми поїхали, відпрацювали, знищили дві машини, один танк точно, і ще щось одне вело вогонь, я так до кінця не розібрався, адже була дистанція 2200 метрів.

Під час завантаження боєприпасів, коли вже від’їхали з вогневої позиції, їхали заднім ходом, в мене відкрився люк, я його закрив раз, потім ще і тільки привстав — і біля мене бабахнуло щось. Я відчув, що рука не рухається, почала кров хлюпати з обличчя. Мене екіпаж евакуював. Я по радіостанції ще трішки керував, як міг. Потім наклали мені джгута, по втраті крові я вже втратив свідомість. Дивом врятували у харківському госпіталі завдяки професійному судинному хірургу, якому вдалося відновити кровопостачання. Рука вже перебувала у некротичному стані близько 12 годин, судини були без крові.

Це серйозний термін.

Дуже серйозний. Близько трьох днів рука була повністю холодна, колір вже такий синюватий. Я не зовсім розумів, що твориться, тому що тільки відійшов від наркозу, мені кололи такі серйозні анальгетики типу морфіну, я не зовсім розумів, де я і що сталося. Але вже на третій день, в мене почала з’являтися сатурація в крові, почали бачити, що рука потихеньку починає відновлюватися. Через некроз я втратив багато шкіри на руці, як змія скидає шкіру, типу того і було з рукою. Рука трішки худіша. Нервові клітини на той момент ще не відновлювалися, тому що їм треба дуже багато часу. У мене навіть зараз рука ще на стадії відновлення, хоча вже минуло понад півтора року з моменту поранення, рука ще досі відновлюється, є такі ділянки, які я ще не відчуваю, але на дотик відчуваю тепло, гаряче, холодне.

Було серйозне ушкодження щелепи і обличчя, мені повністю зрізали всі м’язи жувальні з лівої сторони, переломало щелепу з лівого боку повністю, з правого боку вона вже інерційно тріснула від ушкодження. Від удару по голові луснула сітківка ока, безпосередньо око не було уражено, але від цього удару, від тиску… Мені зробили в Україні операцію на оці, дуже добре зробили.

Сітківку припаяли?

Так, її припаяли, але сітківка це частина органу, яка не має регенерації, вона не регенерує свої клітини. І шов, який лишився від запайки, заважає бачити. Я бачу лівим оком дуже погано, але бачу. Якщо закрити праве око, я зможу дійти, щоб не вдаритися, але прямо, я бачу прямо цей шов, це сіра зона.

А друге око бачить добре?

Так.

— Щаслива людина. Я вам кажу, як людина, яка має порушення зору…

— Але Мала Рогань і дорога на Чугуїв тоді були взяті Збройними силами України.

Так, і там було дуже багато трофеїв, близько 10 російських танків, бойові машини піхоти, тягачі, автомобілі.

І це була така перша операція наступальна?

Так, це була найперша наступальна операція, по-перше, в моєму житті, хоча я ще брав участь у Широкинській операції 2015 року, але таких масштабів, коли працюють танки, піхота, артилерія, це було вперше. Війна 2014-2015-2016 років був як дитячий садок порівняно із тим, що було з моменту вторгнення 24 лютого.

В Іспанії стежиш за передачею танків для України, вболіваєш?

Так, я стежу, але, як вам сказати, я експерт-практик в цьому плані, я ніколи не говорю про ті машини, яких я не знаю особисто. Є дуже багато зараз зразків іноземної техніки, але хотілося б бачити на власні очі, спробувати використати, щоб розуміти, що це за техніка, як її використовувати. Думки експертів дуже різняться, а я не можу довіряти комусь одному, я більше офіцер-практик. Хочу поїхати в Україну і власним досвідом побачити, як це працює.

— Вся наша увага зараз прикута до фронту на півдні, на сході. Була інформація від Міноборони, що Збройні сили України взяли під контроль частину Опитного на Донеччині, є просування під Бахмутом. На півдні тривають бої, Роботине, інші населені пункти, багато чекають від Збройних сил України. А за кордоном почасти кажуть, що якось ми просуваємося повільно.

— Генерал Міллі сказав, 30-45 днів залишається у українських військ для активного контрнаступу, а далі вже буде…

— Зі свого боку, ви можете порадити цивільним, як реагувати на повідомлення з фронту, що робити, як раціонально діяти в цей час?

У всіх цивільних, хто не задоволений, є шанс вступити в ряди ЗСУ і показати, як правильно. Збройні сили України діють завжди від інтересів життя, збереження життя і здоров’я свого особового складу. Немає у нас сталінської тактики війни, коли ми будемо давити і закидувати противника трупами, щоб він здався. По-перше, позиції рф дуже укріплені, по-друге, не вистачає підтримки авіації, не вистачає ракетних комплексів. Дуже багато питань. Експерти європейські, американські, які говорять, що контрнаступ затягнувся, так немає повноцінного забезпечення контрнаступу, якого просила Україна на момент його початку! Контрнаступ має забезпечуватися певними елементами, це має бути постійна артилерійська підготовка, постійна підтримка військ, що наступають, авіація…

Так, як кажуть експерти, що НАТО точно не стало б йти у наступ, якби не мало повноцінної авіаційної підтримки.

Правильно. Але вони вимагають цього від України. Не вимагають, а в думках, так можна сказати, вимагають. Зрозуміло, що ніхто нічого не вимагає… І по-друге, ми маємо скептично ставитися до всіх експертів, які там щось розказують, тому що жодна країна у світі, окрім України, не зіткнулася з такими жорстокими боями із часів Другої світової війни

І з замінуванням.

Тобто ніхто не має права нам диктувати якісь правила, ніхто не має права нам експертні свої прогнози говорити, тому що жодна їхня країна, жодна армія не є на стільки професійною і не брала участі у таких жорстких боях, як українська. Це як дивишся бокс, боксують: ти поставив гроші на одного, а він програє і так далі, і ти йому, та ти що, не можеш вдарити? Так вийди і вдар!

Я думаю, ще питання в тому, що і Америка, і Європа остаточно не визначилися, що вони хочуть в кінцевому результаті, тому що зараз можна читати різні думки, що вони хочуть, щоб і війна закінчилася, і щоб Росія не розпалася.

І щоб грошей не сильно багато витратити на це все. Я розумію, звичайно, так воно і є.

Ми вам побажаємо скоріше повернутися з Іспанії додому в Україну і проїхатися танком, на якому ви хочете… І до Перемоги!

Дякую.