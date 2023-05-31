За добу Сили оборони знищили близько 480 російських загарбників, збили 10 крилатих ракет та 31 БПЛА рашистів
За добу Сили оборони знищили близько 480 російських загарбників, збили 10 крилатих ракет та 31 БПЛА ворога: загальні втрати рф приблизно 206,2 тисяч осіб – про це повідомляє Генштаб ЗСУ
Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 27.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 206200 (+480) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3799 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7442 (+7) од,
- артилерійських систем – 3406 (+22) од,
- РСЗВ – 572 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 329 (+1) од,
- літаків – 310 (+0) од,
- гелікоптерів – 296 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2941 (+31),
- крилаті ракети ‒ 1025 (+10),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6172 (+11) од,
- спеціальна техніка ‒ 449 (+3).
Дані уточнюються.Tweet