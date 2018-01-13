Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

На Одещині СБУ блокувала збут зброї та боєприпасів (фото)

13.01.2018 18:33

Співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури блокували на Одещині збут вогнепальної зброї та боєприпасів.

Правоохоронці встановили, що мешканець Білгород-Дністровського реставрував та переробляв травматичну зброю на бойову для подальшого перепродажу. Клієнтів, зокрема представників кримінальних кіл регіону, він підшукував в інтернеті на тематичних форумах.

Фото Служба безпеки України.

Оперативники СБ України затримали зловмисника у місті під час спроби продажу бойового пістолета.

У ході обшуків за місцем проживання ділка співробітники СБ України вилучили одинадцять пістолетів та револьверів, три гвинтівки, глушники та велику кількість набоїв різного калібру.

Фото Служба безпеки України.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Служба безпеки України

 

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...