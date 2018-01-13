На Одещині СБУ блокувала збут зброї та боєприпасів (фото)

Співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури блокували на Одещині збут вогнепальної зброї та боєприпасів.

Правоохоронці встановили, що мешканець Білгород-Дністровського реставрував та переробляв травматичну зброю на бойову для подальшого перепродажу. Клієнтів, зокрема представників кримінальних кіл регіону, він підшукував в інтернеті на тематичних форумах.

Оперативники СБ України затримали зловмисника у місті під час спроби продажу бойового пістолета.

У ході обшуків за місцем проживання ділка співробітники СБ України вилучили одинадцять пістолетів та револьверів, три гвинтівки, глушники та велику кількість набоїв різного калібру.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Служба безпеки України