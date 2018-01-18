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У Харкові іноземець викинувся з вікна квартири, у якій знайшли зарізану жінку (відео)

18.01.2018 00:38

На місці події працювала слідчо-оперативна група та експерти-криміналісти. Проводяться заходи щодо вилучення речових доказів, встановлення свідків події.

17 січня 2018 року о 10 годині 55 хвилин до Київського відділу поліції надійшло повідомлення, про те що з вікна будинку по вулиці Мироносицькій випав чоловік.

Харьков

Слідчі виявили на місці події тіло 51-річного чоловіка.

Як повідомив начальник Київського відділу поліції міста Харкова Олександр Коцар, попередньо встановлено, що загиблий є іноземним громадянином. Чоловік винаймав квартиру у будинку, поруч з яким було знайдено його тіло.

В квартирі, де проживав іноземець, працівники поліції виявили тіло 40-річної харків’янки з ножовими пораненнями. 

За даним фактом слідчим відділом Київського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Проводяться слідчо-оперативні заходи щодо встановлення всіх обставин події. Тіла померлих направлено до моргу для встановлення причини смерті.

Поліція Харківщини

 

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