Черкассы остались без водоснабжения: в городе объявили чрезвычайную ситуацию

В Черкассах комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение об объявлении в городе чрезвычайной ситуации. Об этом пишут местные СМИ. Причина такого решения - отсутствие в городе водоснабжения.

По словам городского головы, сегодня около 5 часов утра произошла авария на подстанции, из-за чего подача воды была прекращена. С 7 утра бригады облэнерго пытаются устранить аварию, однако не могут добраться до места происшествия - дорогу перекрыли упавшие деревья.

Восстановить подачу воды планируют до 18 часов.

Отметим, накануне из-за сложных погодных условий без электричества остались г. Измаил и Арциз Одесской области. Также возникли проблемы с подачей воды и тепла. Сегодня их в большей степени удалось устранить. // 112.ua