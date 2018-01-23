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Оккупанты в ОРДЛО пытаются дискредитировать закон о реинтеграции Донбасса

23.01.2018 14:30

Оккупационные российские власти на неподконтрольной правительству территории Донбасса развернули активную информационную пропагандистскую кампанию относительно закона Украины о реинтеграции Донбасса.

Об этом со ссылкой на данные украинской разведки во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.

Минобороны: оккупанты в ОРДЛО пытаются дискредитировать закон о реинтеграции Донбасса

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей оккупационная российская власть развернула активную информационную кампанию с целью повышения мобилизационного потенциала за счет местного населения. В своей пропагандистской деятельности оккупанты пытаются навязать местному населению мысль о антинародной направленности закона Украина об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориямы в Донецкой и Луганской областях", - сообщил представитель МОУ.

В частности, по его словам, осуществляется запугивание местного населения якобы физическим уничтожением населения Донбасса украинской властью. Информационные мероприятия оккупантов сопровождаются регулярными сообщениями о перемещении техники ВСУ для якобы дальнейшего проведения наступательных действий, сообщил он.

"Указанные меры агрессора приводят к обратной реакции населения, которая заключается в усилении желания уехать с временно оккупированных территорий и уклонения от прохождения так называемой службы в рядах оккупационных войск", - отметил Д.Гуцуляк.

 

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