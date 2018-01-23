Оккупанты в ОРДЛО пытаются дискредитировать закон о реинтеграции Донбасса

Об этом со ссылкой на данные украинской разведки во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей оккупационная российская власть развернула активную информационную кампанию с целью повышения мобилизационного потенциала за счет местного населения. В своей пропагандистской деятельности оккупанты пытаются навязать местному населению мысль о антинародной направленности закона Украина об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориямы в Донецкой и Луганской областях", - сообщил представитель МОУ.

В частности, по его словам, осуществляется запугивание местного населения якобы физическим уничтожением населения Донбасса украинской властью. Информационные мероприятия оккупантов сопровождаются регулярными сообщениями о перемещении техники ВСУ для якобы дальнейшего проведения наступательных действий, сообщил он.

"Указанные меры агрессора приводят к обратной реакции населения, которая заключается в усилении желания уехать с временно оккупированных территорий и уклонения от прохождения так называемой службы в рядах оккупационных войск", - отметил Д.Гуцуляк.