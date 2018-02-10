В Бельгии работники тюрем устроили забастовку

Персонал бельгийских тюрем в пятницу провел забастовку с требованием увеличения количества работников сферы.

Об этом сообщает портал RTBF.

В тюрьмах Валлонии в протестных акциях приняли участие 42% работников тюрем.

Во Фландрии забастовка была еще более масштабной, поскольку на работу не вышли три четверти охранников и гражданских работников тюрем.

Забастовки и акции протеста работников тюрем в Бельгии проходят уже вторую неделю.

Профсоюзы призывают власть прислушаться к их требованиям и увеличить количество персонала пенитенциарных учреждений.

Напомним, недавно во Франции вспыхнули протесты после того как 11 января три надзирателя тюрьмы в коммуне Ванден-ле-Вьей (департамент Па-де-Кале) получили ранения в результате нападения заключенного, отбывающего срок за участие в террористической атаке.

Французские наблюдатели тюрем требовали у властей обеспечить им более безопасные условия труда. // eurointegration.com.ua