Житель Белой Церкви избил палкой полицейских

В городе Белая Церковь Киевской области произошло резонансное происшествие: злоумышленник избил двух правоохранителей, участковых полицейских. Один из них госпитализирован в больницу с травмой головы.

"Двое участковых офицеров полиции пришли домой к одному из местных жителей, чтобы вручить уведомление о вызове к следователю. 33-летний мужчина подозревается в совершении кражи продуктов питания в одном из супермаркетов города. Дверь квартиры полицейским открыла женщина, которая представилась его матерью. Работники полиции отрекомендовались и предъявили свои служебные удостоверения, но она начала кричать, оскорблять их, защищая своего сына", – рассказали в ГУ НП Киевской области.

В тот момент, когда участковые офицеры полиции пытались усмирить хозяйку, ее сын неожиданно схватил деревянную палку и набросился на стражей порядка, изо всех сил нанося удары по голове и туловищу полицейским. После этого мужчина и женщина закрылись в квартире.

Правоохранители вызвали на место наряд полиции, который и задержал злоумышленника. Также на месте происшествия приехали медики, которые оказали помощь пострадавшим. Одного из них госпитализировали. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст.345 ("Угроза или насилие относительно работника правоохранительных органов") Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании нападающему меры пресечения. Продолжается следствие. // Сегодня