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Вакцинуватися потрібно не лише дітям, а й дорослим після 16 років – один раз на десять років

20.02.2018 18:47

На сьогодні існує велика ймовірність того, що в Україні може виникнути спалах дифтерії.

Як інформує «Слово і Діло», про це на брифінгу повідомив заступник гендиректора з нагляду за інфекційними хворобами центру громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я Віктор Ляшко.

В Україні є велика ймовірність спалаху дифтерії. В зв'язку з цим Міністерство охорони здоров'я закликає українців вакцинуватися. Щеплення від дифтерії та правця безкоштовне.

«Велика ймовірність того, що в Україні може виникнути спалах дифтерії, й ми закликаємо всіх вакцинуватися», – заявив Ляшко.

За його словами, вакцинуватися потрібно не лише дітям, а й дорослим після 16 років – один раз на десять років. При цьому щеплення від дифтерії (й одночасно від правця) проводиться безкоштовно.

Ляшко уточнив, що в Україні на сьогодні в наявності є близько 6 мільйонів доз вакцини.

 

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