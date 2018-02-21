На сьогодні існує велика ймовірність того, що в Україні може виникнути спалах дифтерії.

Як інформує «Слово і Діло», про це на брифінгу повідомив заступник гендиректора з нагляду за інфекційними хворобами центру громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я Віктор Ляшко.

«Велика ймовірність того, що в Україні може виникнути спалах дифтерії, й ми закликаємо всіх вакцинуватися», – заявив Ляшко.

За його словами, вакцинуватися потрібно не лише дітям, а й дорослим після 16 років – один раз на десять років. При цьому щеплення від дифтерії (й одночасно від правця) проводиться безкоштовно.

Ляшко уточнив, що в Україні на сьогодні в наявності є близько 6 мільйонів доз вакцини.