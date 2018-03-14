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Украина объявила в розыск «вора в законе», подозреваемого в причастности к убийству Вороненкова

14.03.2018 16:31

Украина объявила в розыск россиянина Владимира Тюрина, которого подозревают в причастности к убийству в Киеве в 2017 году бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.

60-летний Владимир Тюрин обвиняется по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и скрывается от органов прокуратуры. В базу разыскиваемых лиц Тюрин внесен 14 марта.

тюрин

О Тюрине известно, что он проживал долгое время в Испании и подозревался в совершении ряда преступлений. В частности, ему вменялось в вину членство в преступной группировке и отмывание средств. В 2005 году россиянин был объявлен испанцами в международный розыск. Согласно последним данным, Тюрин проживает в Москве.

Следствие по делу об убийстве Дениса Вороненкова считает Владимира Тюрина «вором в законе» и заказчиком убийства. В октябре 2017 года Генеральная прокуратура объявила о завершении расследования преступления. Дело в отношении подозреваемых направлено в суд. // «ФАКТЫ»

 

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