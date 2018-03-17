Президента американской киноакадемии обвинили в домогательствах три женщины

Президента американской киноакадемии, оператора Джона Бэйли обвинили в сексуальных домогательствах, сообщает Variety.

По данным источников издания, академия получила заявления о домогательствах Бэйли от трех разных женщин и сразу же начала расследование.

Бэйли известен как оператор многих культовых фильмов, в том числе картин "День сурка" и "Большое разочарование". Он был избран президентом киноакадемии в августе 2017 года. // 112.ua