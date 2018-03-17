Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Президента американской киноакадемии обвинили в домогательствах три женщины

17.03.2018 10:45

Академия начала расследование после заявлений трех женщин

Президента американской киноакадемии, оператора Джона Бэйли обвинили в сексуальных домогательствах, сообщает Variety.

Джон Бэйли

По данным источников издания, академия получила заявления о домогательствах Бэйли от трех разных женщин и сразу же начала расследование.

Бэйли известен как оператор многих культовых фильмов, в том числе картин "День сурка" и "Большое разочарование". Он был избран президентом киноакадемии в августе 2017 года. // 112.ua

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...