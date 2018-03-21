Послы ведущих западных стран и Китая отказались обсуждать в МИД РФ дело Скрипаля

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Эхо Москвы.

В частности, не пришли на нее руководители дипмиссий Великобритании, Франции, Германии, США, а также Китая.

Накануне официальный представитель российского МИДа Мария Захарова пригласила всех послов в Москве для встречи с руководством и экспертами департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями для обсуждения дела Сергея Скрипаля.

Сегодня М.Захарова сказала, что дело не в статусе дипломатов, которые решили не прийти на встречу, а собственно, в содержании разговора.

При этом издание сообщает, что Москва передаст через послов в столице их государств памятную записку по делу Сергея Скрипаля. Как выразился директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков, содержание записки носит "несколько подсушенный технико-юридический характер".

Москва категорически отрицает причастность к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. На сегодняшнюю встречу в МИД России пришли послы Ирака, Сирии, КНДР, Палестины, ряда других дипмиссий. Посольства ведущих западных стран, а также Китая, представлены на более низком уровне.