Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Минздрав обнародовал перечень пляжей, на которых запрещено купаться

19.06.2018 17:30

 В Киевской области запрещено купаться на 25 пляжах

Вода на 106 украинских пляжах опасна для купания. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины (Минздрава).
 
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
 
"В большинстве случаев речь идет о купании в реках, озерах и прудах - 91 случай микробного загрязнения зафиксировано именно в такой воде. В то же время, лактопозитивные кишечные палочки обнаружили и в водоемах морского узребежжя", - говорится в сообщении.
Отмечается, что данные о загрязнении опубликовал Центр общественного здоровья, основываясь на результатах исследования воды 7-14 июня.
Винницкая область
  • Винница, пляж "Химик"
  • Винница, пляж "Гонты"
  • Винница, Центральный Пляж
  • Винница, рекреационная зона "Вишенское озеро"
  • Бершадь, рекреационная зона по ул. Коваленко, р. Дохно
  • с.Флорино, рекреационная зона "Анталька", р. Дохно
Волынская область
  • Луцк, Центральный пляж, р. Стир
  • Луцк, пляж "Теремном", р. Сапалаивка
  • с.Соловичи, оз.Велище
  • Ковель, рекреационная зона, р.Турия, водохранилище
  • Ковель, городской пляж, р. Турия
  • с.Уховецк, пляж "Оберег", оз.Ухове
  • пгт Локачи, рекреационная зона, пруд
Донецкая область
  • Мариуполь, пляж "Центральный"
Днепропетровская область
  • Новомосковск, Детский пляж
Житомирская область
  • г. Барановка, рекреационная зона "Заречье"
  • Чуднов, р. Тетерев (перед мостом)
  • Новоград-Волынский, городской пляж по ул. Богуна
  • Коростень, рекреационная зона ул. Грушевского
  • пгт. Лугины, рекреационная зона ул. Армейская
Закарпатская область
  • Мукачево, ул. Окружная, р. Латорица
  • Мукачево, Парк Победы, р. Латорица
  • Мукачево, ул. Валенберга, р. Латорица
  • Мукачево, район монастыря
Запорожская область
  • Энергодар, городской пляж "Солнечный"
Киевская область
  • Васильков, рекреационная зона, р. Стугна
  • г. Мироновка, ул. Захарченко, Рекреационная зона для отдыха населения, р. Росава
  • пгт. Ракитное, рекреационная зона для отдыха населения, р. Рось
  • Вышгород, оз. "Бегемотик-1"
  • Вышгород, оз."Бегемотик-2"
  • Вышгород, ул.Набережная, озеро
  • пгт. Барышевка, зоны рекреации р. Трубеж
  • пгт. Барышевка, зоны рекреации р. Ст. Красиловка
  • пгт. Барышевка, озеро "Земснаряд"
  • пгт. Згуровка, озеро "Став"
  • пгт. Згуровка, озеро "Рецево"
  • с. Цыбли Переяслав-Хмельницкий район, пляж
  • Каневском водохранилище "Источник Надежды"
  • Переяслав -Хмельницкий, пляж на Каневском водохранилище (городской пляж)
  • Борисполь, озеро "Олесницкое"
  • Борисполь, озеро УМБ-17
  • Борисполь, озеро "Княжицкое"
  • с. Кийлов Бориспольский район, река Павловка
  • с. Кийлов Бориспольский район, Каневское водохранилище
  • с. Тарасовка, Киево-Святошинский р-н зона отдыха, озеро
  • с. Крюковщина, Киево-Святошинский р-н, зона отдыха "Крючок"
  • Тетиев, рекреационная зона места массового отдыха, р. Роська
  • Белая Церковь, Пляж "Центральный", р. Рось
  • Борисполь, озеро микрорайона "Нестеровка"
  • Переяслав-Хмельницкий, рекреационные зоны отдыха "Лесное озеро"
Киев
  • Киев, озеро Тельбин, пляж "Тельбин"
  • Киев, оз. Радуга пляж, "Радуга"
Кировоградская область
  • Кропивницкий, Городской сад
  • Кировоградская обл, Обозновское водохранилище
  • Кропивницкий, место купания "Новониколаевский пляж", р.Ингул
  • Кропивницкий, место купания "Ковалевский пляж", р.Ингул
Луганская область
  • Северодонецк, городской пляж, оз.Чистое
  • пгт.Сиротине, Луганская область озеро Кривеньке, пляж базы отдыха "У озера Кривеньке"
  • г. Кременная, зона рекреации, р. Красная
  • Лисичанск, пляж пруда в р-не ПАО "Лисичанский стеклозавод "Пролетарий", ул. Героев Сталинграда
  • Лисичанск, зона рекреации, р-н лодочной станции, р. Северский Донец
  • Северодонецк, пгт. Сиротино, пляж базы отдыха "Клешня", озеро Клешня
Львовская область
  • Золочев, озеро "Молодежное", парк "Здоровье"
Николаевская область
  • Первомайск, городской пляж "Радуга"
  • Очаков, городской Пляж
  • Николаев, пляж "Чайка"
  • Николаев, рекреационная зона "Намыв"
  • Николаев, рекреационная зона "Яхт-клуб"
  • Николаев, пляж "Стрелка"
Полтавская область
  • Полтава, пляж Киевского района, р. Ворскла
  • Кременчуг, Центральный городской пляж
  • Полтава, пляж Шевченковского р-ну, р Ворскла
  • Кременчуг, пляж парка Воинов Интренационалистов
  • пгт. Белики, Поселковый пляж, р. Ворскла
Ровенская область
  • с.Жобрин, Ровенский р-н, пляж ОП санатория "Червона калина" р.Путиловка
  • с.Обаров Ровенский р-н, пляж ООО "Обароивинвест", пруд
  • с.Кустин Ровенский р-н,пляж КЗ ГСУК "Электроник-Ровно" , р.Горынь
  • Ровно, оз.Басов Угол, городской пляж
  • Обаров, пляж ООО "Обароивинвест", пруд
  • с. Воронки, прибрежная полоса (пляж отсутствует)
  • Дубно, место массового отдыха, р. Иква
  • р. Слонивка, Гориньгрод, р. Горынь (вход в район)
  • Сарны, городской пляж, р. Случ
Тернопольская область
  • Тернополь, Дальний пляж, р. Серет, Тернопольский пруд
Черкасская область
  • Кобеляки, Центральный пляж
Черновицкая область

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...