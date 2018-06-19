Минздрав обнародовал перечень пляжей, на которых запрещено купаться

Вода на 106 украинских пляжах опасна для купания. Об этом говорится в сообщении
Министерства здравоохранения Украины (Минздрава).
"В большинстве случаев речь идет о купании в реках, озерах и прудах - 91 случай микробного загрязнения зафиксировано именно в такой воде. В то же время, лактопозитивные кишечные палочки обнаружили и в водоемах морского узребежжя", - говорится в сообщении.
Отмечается, что данные о загрязнении опубликовал Центр общественного здоровья, основываясь на результатах исследования воды 7-14 июня.
Винницкая область
- Винница, пляж "Химик"
- Винница, пляж "Гонты"
- Винница, Центральный Пляж
- Винница, рекреационная зона "Вишенское озеро"
- Бершадь, рекреационная зона по ул. Коваленко, р. Дохно
- с.Флорино, рекреационная зона "Анталька", р. Дохно
Волынская область
- Луцк, Центральный пляж, р. Стир
- Луцк, пляж "Теремном", р. Сапалаивка
- с.Соловичи, оз.Велище
- Ковель, рекреационная зона, р.Турия, водохранилище
- Ковель, городской пляж, р. Турия
- с.Уховецк, пляж "Оберег", оз.Ухове
- пгт Локачи, рекреационная зона, пруд
Донецкая область
- Мариуполь, пляж "Центральный"
Днепропетровская область
- Новомосковск, Детский пляж
Житомирская область
- г. Барановка, рекреационная зона "Заречье"
- Чуднов, р. Тетерев (перед мостом)
- Новоград-Волынский, городской пляж по ул. Богуна
- Коростень, рекреационная зона ул. Грушевского
- пгт. Лугины, рекреационная зона ул. Армейская
Закарпатская область
- Мукачево, ул. Окружная, р. Латорица
- Мукачево, Парк Победы, р. Латорица
- Мукачево, ул. Валенберга, р. Латорица
- Мукачево, район монастыря
Запорожская область
- Энергодар, городской пляж "Солнечный"
Киевская область
- Васильков, рекреационная зона, р. Стугна
- г. Мироновка, ул. Захарченко, Рекреационная зона для отдыха населения, р. Росава
- пгт. Ракитное, рекреационная зона для отдыха населения, р. Рось
- Вышгород, оз. "Бегемотик-1"
- Вышгород, оз."Бегемотик-2"
- Вышгород, ул.Набережная, озеро
- пгт. Барышевка, зоны рекреации р. Трубеж
- пгт. Барышевка, зоны рекреации р. Ст. Красиловка
- пгт. Барышевка, озеро "Земснаряд"
- пгт. Згуровка, озеро "Став"
- пгт. Згуровка, озеро "Рецево"
- с. Цыбли Переяслав-Хмельницкий район, пляж
- Каневском водохранилище "Источник Надежды"
- Переяслав -Хмельницкий, пляж на Каневском водохранилище (городской пляж)
- Борисполь, озеро "Олесницкое"
- Борисполь, озеро УМБ-17
- Борисполь, озеро "Княжицкое"
- с. Кийлов Бориспольский район, река Павловка
- с. Кийлов Бориспольский район, Каневское водохранилище
- с. Тарасовка, Киево-Святошинский р-н зона отдыха, озеро
- с. Крюковщина, Киево-Святошинский р-н, зона отдыха "Крючок"
- Тетиев, рекреационная зона места массового отдыха, р. Роська
- Белая Церковь, Пляж "Центральный", р. Рось
- Борисполь, озеро микрорайона "Нестеровка"
- Переяслав-Хмельницкий, рекреационные зоны отдыха "Лесное озеро"
Киев
- Киев, озеро Тельбин, пляж "Тельбин"
- Киев, оз. Радуга пляж, "Радуга"
Кировоградская область
- Кропивницкий, Городской сад
- Кировоградская обл, Обозновское водохранилище
- Кропивницкий, место купания "Новониколаевский пляж", р.Ингул
- Кропивницкий, место купания "Ковалевский пляж", р.Ингул
Луганская область
- Северодонецк, городской пляж, оз.Чистое
- пгт.Сиротине, Луганская область озеро Кривеньке, пляж базы отдыха "У озера Кривеньке"
- г. Кременная, зона рекреации, р. Красная
- Лисичанск, пляж пруда в р-не ПАО "Лисичанский стеклозавод "Пролетарий", ул. Героев Сталинграда
- Лисичанск, зона рекреации, р-н лодочной станции, р. Северский Донец
- Северодонецк, пгт. Сиротино, пляж базы отдыха "Клешня", озеро Клешня
Львовская область
- Золочев, озеро "Молодежное", парк "Здоровье"
Николаевская область
- Первомайск, городской пляж "Радуга"
- Очаков, городской Пляж
- Николаев, пляж "Чайка"
- Николаев, рекреационная зона "Намыв"
- Николаев, рекреационная зона "Яхт-клуб"
- Николаев, пляж "Стрелка"
Полтавская область
- Полтава, пляж Киевского района, р. Ворскла
- Кременчуг, Центральный городской пляж
- Полтава, пляж Шевченковского р-ну, р Ворскла
- Кременчуг, пляж парка Воинов Интренационалистов
- пгт. Белики, Поселковый пляж, р. Ворскла
Ровенская область
- с.Жобрин, Ровенский р-н, пляж ОП санатория "Червона калина" р.Путиловка
- с.Обаров Ровенский р-н, пляж ООО "Обароивинвест", пруд
- с.Кустин Ровенский р-н,пляж КЗ ГСУК "Электроник-Ровно" , р.Горынь
- Ровно, оз.Басов Угол, городской пляж
- Обаров, пляж ООО "Обароивинвест", пруд
- с. Воронки, прибрежная полоса (пляж отсутствует)
- Дубно, место массового отдыха, р. Иква
- р. Слонивка, Гориньгрод, р. Горынь (вход в район)
- Сарны, городской пляж, р. Случ
Тернопольская область
- Тернополь, Дальний пляж, р. Серет, Тернопольский пруд
Черкасская область
- Кобеляки, Центральный пляж
Черновицкая область