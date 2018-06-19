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У Хмельницькому взято під варту юнака, що з ножем напав в під’їзді на малолітню дитину

19.06.2018 17:56

Слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою жителю м. Хмельницький, 1999 року народження, який підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 15, п. 2 ч.2 ст.115 КК України ( замах на умисне вбивство малолітньої дитини).

Так, чоловік підозрюється в тому, що перебуваючи в під’їзді одного з будинків м. Хмельницького з ножем напав на малолітню дитину, завдаючи їй ударів по тулубу, однак не зміг вчинити усіх дій для доведення злочину до кінця, оскільки цьому перешкодила мати дитини.

під варту

В судовому засідання підозрюваний повідомив, що обставин викладених у повідомленні про підозру не пам’ятає.

Крім того, учора судом також призначено проведення судової психологічно – психіатричної експертизи на предмет з’ясування психічного стану підозрюваного.

Санкція ч.2 ст.115 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. // court.gov.ua

 

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