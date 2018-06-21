Луценко пригрозил таможенным барыгам «разговором» из-за беспрепятственного ввоза «евроблях»

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По словам генпрокурора, в Украину было ввезено по меньшей мере 300 тыс. «евроблях».
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко призвал руководителей таможен западных областей Украины «приготовиться к разговору с прокурором» из-за беспрепятственного ввоза автомобилей на еврономерах без уплаты таможенных платежей.
Об этом он заявил на селекторном совещании в Киеве, обращаюсь к руководству таможни Львовской области.
«Я вам докладываю - в Украину заехало по меньшей мере 300 тысяч (так называемых «евроблях» - УНИАН). И большая половина - с западных областей. Через вас прошли десятки тысяч этих автомобилей, которые сейчас без уплаты таможенных платежей, мягко говоря, усложнили ситуацию на дорогах Украины», - сказал Луценко.
По его словам, полнота ответственности лежит именно на руководстве таможен.
«В данном случае полнота ответственности лежит на вас, как и на всех ваших коллегах из западной Украины, в первую очередь. Я не знаю, действительно ли вы не знаете цифру, сколько заехало этих автомобилей, но вы точно знаете цифру, сколько стоит пропустить такой автомобиль. Прошу быть готовыми к разговору с прокурором по этому поводу», - отметил генпрокурор. // УНИАН
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