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Луценко пригрозил таможенным барыгам «разговором» из-за беспрепятственного ввоза «евроблях»

21.06.2018 16:26

По словам генпрокурора, в Украину было ввезено по меньшей мере 300 тыс. «евроблях».

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко призвал руководителей таможен западных областей Украины «приготовиться к разговору с прокурором» из-за беспрепятственного ввоза автомобилей на еврономерах без уплаты таможенных платежей.

Луценко: в Украину было ввезено 300 тысяч «евроблях» / фото УНИАН

Об этом он заявил на селекторном совещании в Киеве, обращаюсь к руководству таможни Львовской области.

«Я вам докладываю - в Украину заехало по меньшей мере 300 тысяч (так называемых «евроблях» - УНИАН). И большая половина - с западных областей. Через вас прошли десятки тысяч этих автомобилей, которые сейчас без уплаты таможенных платежей, мягко говоря, усложнили ситуацию на дорогах Украины», - сказал Луценко.

По его словам, полнота ответственности лежит именно на руководстве таможен.

«В данном случае полнота ответственности лежит на вас, как и на всех ваших коллегах из западной Украины, в первую очередь. Я не знаю, действительно ли вы не знаете цифру, сколько заехало этих автомобилей, но вы точно знаете цифру, сколько стоит пропустить такой автомобиль. Прошу быть готовыми к разговору с прокурором по этому поводу», - отметил генпрокурор. // УНИАН

 

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