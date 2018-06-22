Попереджено контрабанду в Україну автозапчастин на 200 тисяч доларів

Співробітники Служби безпеки України попередили на міжнародному пункті пропуску «Ягодин» Волинської митниці контрабанду до нашої країни автозапчастин на суму майже двісті тисяч доларів США.

У рамках задекларованого 21 червня ц.р. під час всеукраїнської селекторної наради посилення боротьби із контрабандними схемами в Україні, Служба інформує, що вже після проведення наради співробітники СБУ на Волинській митниці викрили механізм протиправної мінімізації митних платежів.

Правоохоронці зупинили вантажний автомобіль поблизу кордону, який за документами ввіз «конструкцію будівельну збірну з чорних металів (вживана теплиця)», задекларованою вартістю 36 тисяч гривень.

Під час перевірки оперативники спецслужби виявили у вантажівці автомобільні запчастини загальною вартістю майже двісті тисяч доларів США. Митні платежі, які повинні були бути сплачені до державного бюджету становлять приблизно сорок тисяч американських доларів.

СБ України вбачає у діях посадовців міжнародного пункту «Ягодин» Волинської митниці, які пропустили цю вантажівку, ознаки вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Тривають відповідні процесуальні дії.

Прес-центр СБ України

