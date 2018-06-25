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Россия отказала Денисовой даже в видеосвязи с Сенцовым

25.06.2018 11:03

Фото также не предоставляют

Россия отказала уполномоченному Верховной Рады Украины Людмиле Денисовой в видеосвязи с арестованным режиссером Олегом Сенцовым. Об этом украинский омбудсмен сообщила на своей странице в Facebook.

Людмила Денисова

С соответствующей просьбой обращался МИД Украины.

"Информация, которая поступает о состоянии Олега Сенцова и Владимира Балуха, достаточно противоречива: они голодают, или же, наоборот, прекратили голодовку, употребляют питательные смеси и набирают вес. В видеосвязи с Олегом отказали. Фото не предоставляют", – написала она.

Денисова отметила, что информация о состоянии политзаключенных от российской стороны и адвокатов отличается.

"Все это вызывает большое беспокойство и недоверие! Я должна собственными глазами увидеть Олега Сенцова и Владимира Балуха, которые продолжают голодовку. Должна встретиться с Александром Кольченко, Станиславом Клыхом, Романом Сущенко...Требую от России срочно предоставить мне допуск к украинским политзаключенным!" – подчеркнула омбудсмен.

Как сообщалось, сегодня в Страсбурге генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд должен подать президенту РФ Владимиру Путину официальное прошение о помиловании Олега Сенцова. Ранее во время визита в Москву Ягланд заявлял, что Сенцов должен быть помилован на гуманитарных основаниях.

Дебаты по украинским заложникам в России запланированы в ПАСЕ на 28 июня. // 112.ua

 

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