Россия отказала Денисовой даже в видеосвязи с Сенцовым

Россия отказала уполномоченному Верховной Рады Украины Людмиле Денисовой в видеосвязи с арестованным режиссером Олегом Сенцовым. Об этом украинский омбудсмен сообщила на своей странице в Facebook.

С соответствующей просьбой обращался МИД Украины.

"Информация, которая поступает о состоянии Олега Сенцова и Владимира Балуха, достаточно противоречива: они голодают, или же, наоборот, прекратили голодовку, употребляют питательные смеси и набирают вес. В видеосвязи с Олегом отказали. Фото не предоставляют", – написала она.

Денисова отметила, что информация о состоянии политзаключенных от российской стороны и адвокатов отличается.

"Все это вызывает большое беспокойство и недоверие! Я должна собственными глазами увидеть Олега Сенцова и Владимира Балуха, которые продолжают голодовку. Должна встретиться с Александром Кольченко, Станиславом Клыхом, Романом Сущенко...Требую от России срочно предоставить мне допуск к украинским политзаключенным!" – подчеркнула омбудсмен.

Как сообщалось, сегодня в Страсбурге генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд должен подать президенту РФ Владимиру Путину официальное прошение о помиловании Олега Сенцова. Ранее во время визита в Москву Ягланд заявлял, что Сенцов должен быть помилован на гуманитарных основаниях.

Дебаты по украинским заложникам в России запланированы в ПАСЕ на 28 июня. // 112.ua