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Співробітника київського СІЗО затримано при спробі пронести наркотики ув’язненим

17.07.2018 09:00

У понеділок, 16 липня 2018 року, під процесуальним керівництвом столичної прокуратури слідчими Шевченківського УП ГУНП в м. Києві затримано молодшого інспектора ДУ «Київський слідчий ізолятор», який за грошову винагороду проніс на територію режимної установи наркотичні засоби.

Розфасовані поліетиленові згортки з канабісом та метадоном були вилучені у затриманого у ході проведення огляду його особистих речей працівниками адміністрації ДКВС України.

Фото Прокуратура міста Києва.

Наразі затриманому готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України та клопотання про обрання запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється четвертим відділом процесуального керівництва прокуратури міста Києва.

Санкція статті передбачає від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури міста Києва

 

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