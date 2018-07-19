СБУ попередила «сіре» ввезення авіаційних запчастин в Україну

У рамках розпочатого кримінального провадження співробітники Служби безпеки України блокували механізм протиправного ввезення на територію нашої країни товарів для авіаційної галузі, що підлягають державному експортному контролю.

Правоохоронці встановили, що одна із київських фірм замовляла у Республіці Молдова запчастини, які потім використовувала для обслуговування власного авіапарку.

Оперативники спецслужби задокументували, що продукція постачалася без жодних супровідних документів та не відображалася в офіційній звітності ділків. Переправлення деталей відбувалося за «сприяння» посадовців вінницького аеропорту, через який доставлявся товар.

Слідчі СБ України продовжують розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Служба безпеки України