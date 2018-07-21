25 російських протипіхотних мін ПМН-2 зняли з місцевості українські сапери біля Водяного

Після проведення інженерної розвідки місця, де неподалік Водяного, що на Маріупольському напрямку, кілька днів тому на вибуховому пристрої підірвався український військовослужбовець, військові інженери виявили 25 російських протипіхотних мін ПМН-2.

Перевірка місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів триває, повідомляє прес-центр ООС.

Зауважимо, що протипіхотні міни типу ПМН, відповідно до взятих Україною міжнародних зобов’язань згідно із Конвенцією про заборону застосування, накопичення запасів, виробництво і передачу протипіхотних мін та про їх знищення (Оттавська Конвенція від 18 вересня 1997 року), у 1999 році знищені та Збройними Силами України не використовуються.

Тому ця знахідка є ще одним доказом присутності російської зброї на території України. Цей факт задокументований і буде використаний, як доказ російської агресії проти України.