Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

25 російських протипіхотних мін ПМН-2 зняли з місцевості українські сапери біля Водяного

21.07.2018 01:41

Після проведення інженерної розвідки місця, де неподалік Водяного, що на Маріупольському напрямку, кілька днів тому на вибуховому пристрої підірвався український військовослужбовець, військові інженери виявили 25 російських протипіхотних мін ПМН-2.

Перевірка місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів триває, повідомляє прес-центр ООС.

Зауважимо, що протипіхотні міни типу ПМН, відповідно до взятих Україною міжнародних зобов’язань згідно із Конвенцією про заборону застосування, накопичення запасів, виробництво і передачу протипіхотних мін та про їх знищення (Оттавська Конвенція від 18 вересня 1997 року), у 1999 році знищені та Збройними Силами України не використовуються.

Тому ця знахідка є ще одним доказом присутності російської зброї на території України. Цей факт задокументований і буде використаний, як доказ російської агресії проти України.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...