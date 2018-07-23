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Во Львове выявили пьяного таксиста содержанием алкоголя в крови в 16 раз выше нормы

23.07.2018 14:14

Патрульные полицейские обнаружили во Львове водителя такси с признаками алкогольного опьянения. Проверка показала, что содержание алкоголя в его крови в 16 раз превышало допустимую норму. 

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области, передает УНН.

Во Львове выявили пьяного таксиста: содержание алкоголя превышало норму в 16 раз

"Вчера во время патрулирования на улице Шота Руставели экипаж полиции обнаружил автомобиль такси Opel Astra на иностранной регистрации, который стоял с нарушением правил дорожного движения. Инспекторы подошли пообщаться с водителем и сразу увидели у него признаки алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Как рассказал мужчина патрульным, он стоял на этом месте недолго, так как во время управления автомобиль сломался, и он был вынужден остановиться.

Мужчине предложили пройти проверку на состояние алкогольного опьянения, на что он согласился.

"В присутствии двух свидетелей мужчина прошел проверку на приборе Drager. Результат - 3,26 промилле. Это более чем в 16 раз превышает допустимую норму", - отметили в патрульной полиции.

На водителя составили протокол по ст. 130 КУоАП.

 

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