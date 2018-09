В США заподозрили Россию в новой тактике пропаганды через Reddit

Reddit заблокировал аккаунты издания USA Really, но его основатель отрицает всякую связь с «фабрикой троллей», пишет

TJOURNAL.

Главный редактор издания USA Really Александр Малькевич перед Белым домом в Вашингтоне. Фото из его Telegram-канала

Пользователи Reddit обнаружили, что два российских издания более года регулярно использовали для «пропаганды» раздел, посвящённый поклонникам Трампа. Как минимум одно из них, USA Really, открыто финансируется агентством, которое связывают с «фабрикой троллей», а возглавляет его член Общественной палаты России Александр Малькевич.

Администрация Reddit заблокировала размещение ссылок на публикации обоих изданий, которые также подверглись санкциям от Facebook. Американские СМИ увидели в работе USA Really новую тактику вмешательства России в политику США, но главред издания отрицает всякую связь с «фабрикой троллей».

Как выглядела российская «пропаганда» на Reddit и почему домены изданий заблокировали

Небольшие издания часто используют Reddit, который называют «главной страницей интернета», для получения трафика. В рейтинге Alexa (Amazon) сервис занимает 15 место по посещаемости в мире. Попадание публикации на главную страницу Reddit обычно приносит большой приток трафика на сайт. Согласно обвинениям, издания из России использовали аудиторию сервиса для политических манипуляций.

20 сентября пользователь Reddit с ником DivestTrump («Разоблачать Трампа») опубликовал подробный пост на сабреддите FuckTheAltRight («***** [к чёрту] альтернативно правых») с жалобой на российскую «пропаганду».

DivestTrump сообщил, что на самом популярном форуме сторонников президента США r/the_donald с 600 тысячами подписчиков всё чаще стали встречаться ссылки на издания USA Really и Brutalist (сайт более недоступен). Ссылки были замаскированы так, что, казалось, они вели на сайты geotus.army и geotus.band. Однако при переходе они переадресовывали на те или иные материалы USA Really.

Аббревиатура G.E.O.T.U.S. расшифровывается как God Emperor of the United States (с английского «Бог Император Соединённых Штатов») и вошла в обиход благодаря поклонникам Дональда Трампа на r/the_donald. Саббредит посвящён мемам, политическим дискуссиям и конспирологии.

Brutalist.press и USA Really используют аудиторию Reddit уже больше года, отметило BuzzFeed News, назвавшее сайты «правыми». Издание насчитало за этот период 500 ссылок c Reddit на один только Brutalist.

Публикации Brutalist распространялись только с помощью Reddit, тогда как активности на других ресурсах практически не было, следует из данных аналитического сервиса BuzzSumo. К примеру, материалы о проводящих ДНК-тесты компаниях и расизме или скандале с мусульманами в Бельгии получили тысячи репостов с Reddit, но ни одного из Фейсбука или Твиттера.

Brutalist прекратил публикацию своих материалов на сабреддитах 24 августа. Через неделю на сабреддитах появились первые ссылки на USA Really, заметил BuzzFeed.

Публикации Brutalist на Reddit о Трампе, иммигрантах и «фейковых новостях». Скриншот BuzzFeed

Через несколько часов публикация DivestTrump о «пропаганде» исчезла с Reddit. Поскольку не было понятно, сам пользователь это сделал или модераторы, произошедшее породило конспирологические теории о том, что на самом деле администрация сервиса не поддерживает обвинения во вмешательстве России в американскую политику. Позже DivestTrump в отдельном посте заявил, что удаляет оба аккаунта (и оставляет третий «в хороших руках»), потому что не хочет тратить время на «смертельные угрозы, охоту на ведьм и обычный реддитовский сарказм без хорошей на то причины».

Reddit забанил домены USA Really, geotus.army, geotus.band и Brutalist.press. Компания объяснила введение мер против доменов нарушением внутренних правил, а именно их «манипулятивным поведением». Внутреннее расследование указанных в публикации DivestTrump доменов достигло финальной стадии, рассказал представитель Reddit.

У нас есть команда, которая следит за соблюдением правил сайта, вычисляет подозрительных пользователей (bad actors, «плохих актёров») и создаёт технические решения, чтобы помешать им в будущем. представитель Reddit

Что известно о созданных в России «правых» изданиях, поддерживающих политику Трампа

Согласно данным сервиса Whois о зарегистрированных доменах, Brutalist.press имеет московский IP-адрес и размещён на сервере, связанном с «Яндексом».

Как пояснили TJ в «Яндексе», Brutalist использует DNS компании, который может подключить любой сайт. «Это означает, что их IP резолвится в доменное имя у нас. Но это не значит, что сайт у нас хостится или мы являемся его регистратором. Поменять DNS-сервер очень просто. Мы к ним никакого отношения не имели и не имеем», — заявили в компании.

К моменту написания заметки сайт Brutalist и страница в Фейсбуке не работают, но твиттер и инстаграм издания по-прежнему остаются в публичном поле — хоть и уже не активны.

Brutalist запустился 25 августа 2016 года, за два месяца и 13 дней до президентских выборов в США. По предположению журналистов-расследователей, издание придумал петербургский разработчик Алекс Антонов, упоминаемый как один из двух создателей сайта.

Репортёры нашли на сайте «Мой круг» вакансию Frontend-разработчика в «Бруталисте» от 26 июня 2017 года. Авторы заявки так описали свою работу: «Вещаем на английском языке зарубеж — обсуждаем то, что на Западе обсуждать не принято. Тематика — традиционные ценности, дефеминизация, делиберализация, развитие маскулинности, интеллектуализм». Рассказ о себе предлагалось слать на alex@brutalist.press.

Согласно вакансии, сотрудники Brutalist периодически встречаются в Петербурге. Именно в этом городе располагается «Агентство интернет-исследований», которое связывают с «фабрикой троллей» и близким к Владимиру Путину бизнесменом Евгением Пригожиным. И «фабрика», и Пригожин находятся под американским следствием.





How many more lives lost and families destroyed will it take... BUILD THE DAMN WALL «Сколько ещё будет потерянных жизней и разрушенных семей? ПОСТРОЙТЕ ЧЁРТОВУ СТЕНУ»

«Трамп — голос разума, Обама — голос измены Родине»

USA Really работает с IP-адреса в американском штате Миссури, но его домен зарегистрирован в России, а сайт связан с хостером Reg.Ru. На странице компании в LinkedIn указано, что она работает из Москвы и имеет одного сотрудника — SMM-щика Дмитрия Кукушкина. Каких-либо подробностей о нём в открытых источниках найти не удалось. На его личной странице в Фейсбуке всего три записи, последняя из которых размещена 26 сентября, уже после выхода расследования NYT. На снимке изображён двуглавый орёл на Зимнем дворце в Петербурге.

Первый с 21 августа пост Кукушкина в фейсбуке

В августе член Общественной палаты России Александр Малькевич рассказалYahoo News, что стал главным редактором USA Really. Согласно интервью, Facebook заблокировал страницу издания через шесть часов после запуска, когда у него было ноль подписчиков и 3-4 материала. Сейчас USA Really вновь доступен в Фейсбуке. Малькевич дружит с Кукушкиным в этой соцсети, что подтверждает их рабочие связи.

Московский офис USA Really располагается в том же здании, где и «Федеральное агентство новостей», предположительно, связанное с «фабрикой троллей». Малькевич подтвердил AP, что USA Really получает финансирование от ФАН, но заявил, что «абсолютно не понимает этой шпионской мании».

На сайте USA Really не афишируются его российские корни. В разделе «О нас» нет конкретных имён, а только указана рабочая почта на домене .com. Многие темы USA Really похожи на те, что распространялись «пригожинскими русскими троллями» в 2016 году: критика Трампа, цензура в США, фейковые новости, расовый вопрос, преступность и конфликты с полицией.

Материал USA Really: «Обама неправ в своей критике Трампа»

Кто такой создатель USA Really, отрицающий связь с «фабрикой троллей»

Александр Малькевич родом из Петербурга, ему 43 года, свою карьеру он начал в журналистике («Пять углов») и комитете по печати Петербурга. Позднее он стал медиаменеджером и получал профессиональную премию в 2012, 2015 и 2017 годах за успехи на региональном телевидении.

В 2017 году Малькевич избрался в Общественную палату России от Омской области. Это совещательный орган, который устраивает открытые обсуждения различных вопросов и финансируется из бюджета. Членов ОП лично утверждает президент России. Палата не платит зарплату своим членам, они часто выступают в качестве экспертов на телевидении.

На встречу с журналистом The New York Times Малькевич пришёл в футболке с репродукцией картины Василия Ложкина, на которой изображены два карикатурных шпиона и написано «Родина слышит». Главред USA Really взял с собой переводчика, но в основном говорил на английском сам, по замечанию корреспондента, c большим акцентом.

Малькевич заявил, что не знает никого из «так называемых „фабрик троллей”». Он дистанцировался от попыток вмешательства в выборы 2016 года, сказав, что «сын не ответственен за отца». По словам медиаменеджера, он заинтересован в сотрудничестве и дружбе между Россией и США.

Я не могу представить, как несколько людей из России, Австралии или Японии могут поменять электоральный расклад в Соединённых Штатах. Почему некоторые представители глубинного государства [deep state, теория заговора, сторонники которой утверждают о наличии тайных управленцев в стране — TJ] считают американцев такими глупыми? Александр Малькевич создатель USA Really

На видео, где Малькевич критикует власти США за цензуру, за его спиной висит карта США с пометками о проблемах в каждом штате — от бедности и преступности до массовых нападений на школы и расового вопроса. Медиаменеджер пояснил NYT, что это «нормальная» карта и она помогает редакторам в работе.

Малькевич с картой проблем США

По словам Малькевича, в USA Really работают 15 человек из Москвы и несколько авторов из США. Один из американских колумнистов издания рассказал NYT, что получает 50-100 долларов за материал и никогда не встречался в издании цензурой или инструкциями по «соблюдению партийной линии». Сайт собирает в среднем от пяти до 10 тысяч посетителей в сутки.

Главред USA Really поделился планами превратить издание в интернет-направленную версию телеканала RT и агентства Sputnik. Оба финансируются из российского бюджета и, по мнению американской разведки, являются частью «официальной пропагандистской машины Кремля». Однако, если учётную запись USA Really в Фейсбуке замораживали, то профили RT и Sputnik до сих пор существуют.

Малькевич в американских СМИ больше похож не на зловещего пропагандиста, а на персонажа Саши Барона Коэна. В июне он планировал устроить митинг возле Белого дома, но отменил его, поскольку не получил разрешения. Он планировал поучаствовать в круглом столе о фейковых новостях в вашингтонском офисе WeWork, но его членство внезапно прекратили. А NBC News описало его как человека, который управляет новейшим российским пропагандистским изданием или, по крайней мере, пытается. из материала The New York Times

Зачем такие издания сейчас могут быть нужны

NYT, которая в сентябре выпустила большой обзор расследования о вмешательстве в выборы, увидела отличия между «троллями» 2016 года и нынешней работой USA Really. Если во время избирательной кампании реальные пользователи скрывались за обликами, например, республиканцев и активистов Black Lives Matter, то многие из авторов издания Малькевича используют настоящие имена. Некоторые пишут материалы для других прокремлёвских СМИ и аналитических центров.

В разговоре с NYT глава исследовательской организации New Knowledge предположил, что USA Really — это упрощённая версия «Агентства интернет-исследований», призванная охватить более широкую американскую аудиторию.

По мнению исследовательской группы Bellingcat, USA Really может быть «приманкой», отвлекающей внимание от менее явных российских кампаний. Согласно другому предположению экспертов по кибербезопасности, издание «экспериментирует с новой тактикой и проверяет границы дозволенного в американских социальных медиа». Если верить этой версии, USA Really может стать частью пропагандистской операции в преддверие ноябрьских промежуточных выборов в США.

На сайте USA Really указана официальная цель работы: «Сохранить сильной настоящую демократию и обсудить события, которые влияют на нашу ежедневную жизнь».

Автор: Сергей Звезда; TJOURNAL