Миллионные штрафы и конфискация: как наказывают «бляхарей» в Украине

В Украине до сих пор не решена проблема автомобилей с иностранной регистрацией, так называемых евроблях. Пытаясь привлечь к себе внимание, владельцы таких машин не раз проводили акции, сжигая шины и перекрывая дороги. Последний массовый митинг состоялся вчера на Майдане Незалежности. Его результаты не удовлетворили ни власть, ни активистов, но на "бляхарей" обратили внимание первые лица государства, что давало надежду на решение проблемы.

В Украине до сих пор ещё не решена проблема автомобилей с иностранной регистрацией. Журналисты издания Экономическая правда собрали пять историй "жестянщика". Их должны знать все, кто еще планирует приобрести авто на еврономерах.

Законопроект, призванный поставить точку в этом вопросе до сих пор не зарегистрирован. Вся активность ограничивается разговорами о том, что все должны быть в равных условиях, и никаких преференций для владельцев нерастаможенных авто не будет.

Пока власть колеблется, в Украине активизировались угонщики, которые похищают авто на "бляхах", разбирают их на запчасти и продают. Для них это довольно безопасно: на временно ввозимое авто заявление о похищении может написать только его иностранный владелец.

Другой тренд - многотысячные и даже миллионные штрафы за управление такими машинами. По данным таможни, владельцы авто с еврономерами уже оплатили 38 млн грн штрафов. Таких дел с каждым днем становится все больше.

фото TOPGIR.COM.UA

Абсолютный рекорд - 3,6 миллиона за Cadillac

Самый большой штраф за авто с литовскими номерами - 3 600 000 грн - наложен на жительницу Одессы Светлану. Два года назад она приобрела автомобиль Cadillac Escalade 2007 года выпуска по доверенности. Авто привез иностранец. После этого, рассказывает Светлана, начались проблемы с полицией и таможней.

"Я сидела в машине с выключенным двигателем. Подошли полицейские и попросили предъявить документы. Затем они забрали ключи и документы на машину. Полицейский сел за руль, меня посадили в машину полиции и поехали на таможню", - говорит женщина.

На таможне на женщину составили протокол об уклонении от уплаты налогов и постановили выплатить 3 600 000 грн штрафа - 300% от стоимости растаможки авто.

Светлана решила судиться. В ноябре Приморский районный суд Одессы отказался отменить постановление ГФС о наложении штрафа. В начале 2018 одесситка подала апелляцию на это решение. Пока суд ее не рассматривал.

Двойное гражданство и штраф 3,4 миллиона

На втором месте - владелец автомобиля Mercedes-Benz с двойным гражданством, которого за нарушение таможенных правил оштрафовали на 3 380 000 грн.

При пересечении границы мужчина предъявил паспорт гражданина Литвы. Это давало ему право как нерезиденту ввезти авто которое находилось на учете в иностранном государстве, без уплаты таможенных платежей в режиме "временный ввоз" на один год.

Однако впоследствии таможенники установили, что это лицо имеет украинское гражданство и постоянное место жительства в Украине. То есть является резидентом Украины, а это уже совсем другие требования. Согласно постановлению Черниговской таможни ГФС, водителя привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 3 380 000 грн.

Позицию таможни поддержали суды первой и апелляционной инстанций.

1,7 миллиона за "литовский" Mercedes

Еще один миллионный штраф за нерастаможенную иномарку получил житель Черкасс. В 2016 году полиция остановила его Mercedes-Benz E320 с номерами Литвы. Водитель говорит, что правил дорожного движения он не нарушал, поэтому оснований для проверки не было.

Полицейский, ознакомившись с документами на авто, передал их работнику ГФС. Тот заставил водителя поехать с ним в таможню. После предоставления письменного объяснения о приобретении авто ему вернули документы и отпустили.

Через два месяца работники ГФС составили протокол о нарушении водителем таможенных правил, а через месяц выписали ему штраф в размере 300% от неуплаченной суммы таможенных платежей - почти 1 700 000 грн.

Водитель смог обжаловать это решение в суде первой инстанции, однако в мае 2017 года апелляционный суд встал на сторону фискалов и постановил взыскать с владельца указанную сумму. У водителя был шанс на кассацию, но он им не воспользовался. Значит, придется платить.

Одессит отбился от полумиллионного штрафа

Иногда владельцы авто с еврономерами выигрывают суды у таможни. Так произошло в Одессе: водитель BMW 320D с польскими номерами смог отменить штраф на 0.5 млн грн.

В мае 2016 полицейские остановили его для проверки документов, после чего сообщили таможне об использовании украинцем авто с иностранной регистрацией. Таможенники констатировали нарушения и постановили взыскать с водителя более 500 тыс грн.

Согласно постановлению, "транспортное средство, ввезенное на территорию Украины нерезидентом в льготном режиме, использовалось как товар в других целях, чем те, в связи с которыми были предоставлены льготы". Водитель попросил суд отменить постановление. По его словам, машину ввез в Украину гражданин Польши, который временно передал ее ему.

Водитель утверждает, что не обязан знать, в каком режиме было ввезено авто и были ли получены льготы при ввозе. Он уверял, что не намерен нарушать таможенные правила, поскольку не является ни владельцем авто, ни лицом, ответственным за соблюдение правил таможенного режима. Судья согласилась с его доводами и отметила, что работники ГФС не смогли доказать факт нарушения таможенных правил.

Таможня апелляцию не подавала, и решение суда вступило в силу .

К последней инстанции: штраф и конфискация

В высшие судебные инстанции дошло только одно дело в отношении водителя авто с иностранными номерами. 17 мая 2017 года Высший административный суд принял первое решение в отношении водителя авто на "бляхах": штраф 420 тыс грн и конфискация машины.

Согласно материалам дела, в марте 2015 года гражданин Азербайджана ввез в Украину автомобиль Ford Tourneo в режиме временного ввоза до одного года. Через год было установлено, что этим авто руководил украинец. У него была доверенность на право использования транспортного средства на территории Украины.

Высший суд обязал гражданина Украины уплатить штраф 419,5 тыс грн - 300% от неуплаченной суммы таможенных платежей. Решение мог пересмотреть Верховный суд, но к нему водитель решил не обращаться.

Решение сразу вызвало большое количество вопросов. Главное - станет ли это явление массовым.

Один из руководителей общественной организации "Авто евро сила" Олег Ярошевич в видеообращении, опубликованном сразу после появления новости о штрафе, назвал этот случай неприятным прецедентом и призвал водителей быть осторожными.

"Прецедент у силовиков есть. Будет нелегко. Я не понимаю, для чего это делает власть, для чего это делают органы ГФС. Я так понимаю, что какие-то силы провоцируют конфликт", - отметил он.

Впоследствии в ассоциации успокоили: "Водитель сам виноват, он совершил два нарушения, которые и привели к таким последствиям".

"Водитель ездил на авто европейской регистрации в режиме временного ввоза и нарушил срок. За год он не обеспечил выезд и заезд авто назад с помощью иностранца. У него также появилась гениальная идея: поменять номера на машине на украинские. Если бы не эти нарушения, ездил бы нормально ", - объясняет другой представитель "Авто евро силы" Александр Чернявский.

Не разделяет это мнение директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров Олег Назаренко: "В Высшем административном суде создан прецедент, таможня наложила штраф обоснованно. Если машину ввез нерезидент, а ездит на ней резидент, это незаконно".

"Хотя у нас нет прецедентного права, но мы прекрасно понимаем, что украинские судьи следят за решениями Высшего административного суда и в данном случае это знаковый момент. Особенно знаковый для тех, кто до сих пор думает, купить такую ​​машину или нет", - добавляет он.

В свою очередь Чернявский считает, что такие решения помогут полицейским требовать взятки у водителей, ссылаясь на это решение суда.

"На месте судов я бы наказывал не граждан, а организаторов таких схем, которые рассказывают украинцам, что это все законно, и берут деньги, чтобы завезти авто", - говорит Назаренко. Компании, которые занимаются продажей нерастаможенных авто, рассказывают клиентам, что те становятся владельцами машин. Тем не менее, факт передачи денег, как и переход права собственности на транспортное средство, никоим образом не регистрируется.

На деле покупатель просто получает автомобиль и доверенность. То есть юридически "покупатель" к транспортному средству никакого отношения не имеет. Чаще всего машина принадлежит какой-то иностранной фирме, например, литовской. Назаренко отмечает, что в этом и кроется самая большая проблема. "Чтобы оформить авто по закону, надо сначала поехать в Литву и заверить у нотариуса договор купли-продажи. При этом литовская фирма, которая владеет авто, должна уплатить налоги", - объясняет он.

"В связи с этим у меня есть опасения: даже если депутаты примут решение о легализации, то эти фирмы вместо оформления договоров купли-продажи и уплаты налогов просто исчезнут", - добавляет Назаренко.

Адвокат Максим Лазарев объясняет, что закон не запрещает ездить на автомобиле с иностранной регистрацией, но все схемы ввоза таких транспортных средств является "серыми".

"Если водителя авто с иностранными номерами задерживает полиция, ему необходимо объяснить, что он только управляет данным транспортным средством на таких-то условиях и показать документы, подтверждающие это. Если водитель будет доказывать, что это его авто, полицейский может вызвать таможенника, который будет вынужден составить протокол о нарушении таможенного кодекса ", - говорит он.

Назаренко считает, что проблема нерастаможенных авто следует решать путем снижения налогов на импорт, тогда и не придется придумывать схемы.

Автор: НИКОЛАЙ ТОПАЛОВ; Экономическая правда