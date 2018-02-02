Ядерный удар по Гавайям: как это будет

Гавайи, несмотря на всю свою красоту, являются плохим местом для того, чтобы пережить ядерный удар. Изоляция архипелага дает мало шансов на быструю эвакуацию и, вероятно, усложнит усилия правительства по обеспечению медикаментами и продовольствием. Преобладающие сильные ветра непредсказуемо повлияют на распространение радиации. Однако правительственные чиновники многое могут сделать, чтобы уменьшить страх перед нападением и возможными лишениями после ядерного удара.

Взрыв над Гонолулу будет катастрофическим. Но это не означает, что правительство не должно помогать людям подготовиться.

Во-первых, насколько велика мощность боеголовки? Джеффри Льюис, профессор университета Миддлбери и специалист в области контроля над вооружениями, утверждает, что северокорейцы, вероятно, будут использовать самую большую боеголовку, которую они испытали, эквивалентную нескольким сотням килотонн тротила. Что на порядок больше, чем бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки.

В прошлом году Северная Корея продемонстрировала боезаряд, мощность которого составляла примерно 200 килотонн, и ракету с радиусом действия достаточным, чтобы пролететь 7 350 миль от Пхеньяна до Гонолулу.

Подключите эти переменные к Nukemap, инструменту от Алекса Веллерстейна для расчета разрушений при ядерном взрыве, и появляется ужасная картина: такой удар (200 килотонн) убьет почти 158 000 человек и ранит еще 173 000 человек.

Эти расчеты предполагают взрыв аналогичный хиросимскому, т.е. на высоте около 2000 футов над поверхностью, что увеличит мощь ударной волны, но также ограничит радиоактивное заражение местности. Другие факторы могут усилить последствия. «Горы будут отражать взрыв обратно на эпицентр. Большинство домов в Гонолулу — это деревянные каркасные конструкции, поэтому после взрыва существует значительная вероятность огненной бури, которая в реальности разрушила Хиросиму намного больше, чем взрыв», — считает Льюис.

Тогда возникает вопрос: какой лучший способ подготовиться? Поиск убежища — хорошее начало, говорит Тимоти Дж. Йоргенсен, который возглавляет программу «Физическое здоровье и радиационная защита» в Джорджтаунском университете. Но если у вас нет чего-то вроде подземного бомбоубежища с воздушным фильтром, следует остаться в том месте, где у вас есть доступ к еде или воде. Вероятно, вы пробудете там в течение длительного периода времени. «Радиоактивное заражение может быть хуже, чем сам взрыв, поскольку оно распространяется на сотни миль», — сказал Йоргенсен.

Основными радиоактивными изотопами являются йод-131, а затем цезий-137. Радиоактивный йод может вызвать рак щитовидной железы, особенно у детей. Но у него короткий период полураспада, всего несколько дней. «Подождите несколько недель — и все прошло», — говорит Йоргенсен. И будьте готовы выждать необходимое время в помещении. В этом смысле экстренное предупреждение, разосланное местным гавайским правительством, которое советовало людям искать ближайшее убежище, было потенциально очень плохим советом. В зависимости от вашего местоположения и близости к главной цели удара, может быть больше смысла искать убежище, в котором вы сможете пробыть в течение нескольких дней или дольше.

Ядерный взрыв практически наверняка загрязнит местные источники пищи и воды. Это создало бы особые трудности для Гавайев, учитывая их изоляцию. Тем не менее, опасность практически исчезнет через шесть-восемь недель для большей части пищи и немного дольше для молока. (из-за загрязнения радиоактивными осадками пастбищ).

Здесь наиболее важны особенности детонации. Если бомба взрывается на высоте, подобной Хиросиме, осадки будут ограничены. По словам Йоргенсена, если детонация произойдет на поверхности, радиоактивное загрязнение будет намного большим.

«Мало того, что люди будут укрываться в районе удара, несколько дней невозможно будет направить спасателей из-вне (не местных). Это огромная проблема. У спасателей есть предельные дозы полученного/накопленного облучения, и если они выше определенного уровня, такие спасатели прекращают работы», — сказал он.

Какой вид взрыва скорее всего будет? Говорит Льюис: «Это будет воздушный взрыв. Вопрос только в выборе высоты подрыва для максимизации ущерба. Для 200-килотонного устройства оптимальная высота для максимального эффекта взрыва должна составлять от 1 до 2 километров ».

Йоргенсен не согласен. «Я бы предположил, что Северная Корея не планирует высотную детонацию, которая была огромным прорывом [когда Соединенные Штаты смогли это сделать в ходе Второй мировой войны] с использованием барометрических переключателей», — говорит он. Мы не знаем, есть ли у северокорейцев подобные технологии и планируют ли они их использовать.

Если вы член правительства, у вас может возникнуть соблазн начать эвакуацию людей в районах, где присутствует повышенная радиация. Йоргенсен предупреждает, что, хотя такой шаг кажется хорошим способом успокоить общественность, это может нанести больше вреда, чем пользы. Как только чиновники объявляют эвакуацию, ее практически невозможно отменить и убедить людей в том, что уже безопасно вернуться в свои дома, особенно если уровни радиации все еще повышены. С такой проблемой столкнулось правительство Японии.

«Допустимый предел для излучения выше фона составлял один миллизиверт в год», — говорит Йоргенсен. «Они поняли, что не могут использовать его в качестве показателя безопасности для возвращения эвакуированных. Теперь они говорят о стандарте в 20 миллизивертов. Это в 20 раз выше. Люди отвечают: «Да, но прежде вы сказали нам, что один миллизиверт был безопасным уровнем!»

Одним из наиболее важных уроков ложной тревоги является следующее: «Гражданская оборона поможет только небольшому числу людей по краю зоны взрыва. Но вы можете быть одним из этих людей! »- говорит Льюис. «И поэтому я бы рекомендовал подготовиться так же, как к другим стихийным бедствиям, — вы должны укрыться так же, как и в случае торнадо или урагана; вы должны иметь воду и пищу так же, как и для землетрясения. Но мы должны иметь в виду, что самое главное – избежать ядерной войны».

С незначительными сокращениями.

Автор: Патрик Такер, редактор по вопросам технологий, Defense One

Перевод: Belarus Security Blog