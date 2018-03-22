Вербовка и шантаж. Как российские наркобароны соблазняют украинских «почтальонов»

В масштабах всей страны эта схема заработала в 2014 году, когда повсюду — в маршрутках, метро, газетах и даже на билбордах появились объявления, в которых "молодых и энергичных людей" приглашали поработать курьерами за неадекватно высокую зарплату — 5–10 тыс. грн в неделю. Причём не требовались ни опыт работы, ни образование, ни специфические навыки. Кандидат должен лишь "уверенно владеть телефоном".

"У молодого человека мама заболела раком, нужны были деньги, он ввязался в эту схему, поехал в Россию, там его и посадили. Пока сидел, мать умерла, не знали, как ему об этом сказать, чтобы он, не дай бог, с собой ничего не сделал", — рассказывает журналисту издания Фокус Татьяна, жительница провинциального городка в Черкасской области.

Речь о масштабной международной схеме торговли людьми, от которой пострадали сотни, если не тысячи молодых украинцев. Их обманом приглашают на высокооплачиваемую работу в Россию, там вовлекают в цепочку распространения наркотиков, а после "сдают" местным правоохранителям. Тюремные сроки — от 10 лет и больше. Сын Татьяны Эдуард вместе со своей девушкой Верой в ловушку преступников попали почти три года назад. Оба получили по 11 лет тюрьмы. Теперь они ждут рассмотрения апелляции в СИЗО российского города Кострома.

Вербовка и шантаж

В масштабах всей страны эта схема заработала в 2014 году, когда повсюду — в маршрутках, метро, газетах и даже на билбордах появились объявления, в которых "молодых и энергичных людей" приглашали поработать курьерами за неадекватно высокую зарплату — 5–10 тыс. грн в неделю. Причём не требовались ни опыт работы, ни образование, ни специфические навыки. Кандидат должен лишь "уверенно владеть телефоном". Всему остальному щедрые работодатели обещали научить на месте, предоставить транспорт, жильё и прочий, что называется, соцпакет. Всё это звучало настолько заманчиво, что многие украинцы клюнули на предложение.

По некоторым оценкам, в России в заложниках у местной полиции находится около 3 тыс. украинцев. Это те, кто осуждены или задержаны за распространение наркотиков. Как вернуть на родину людей, которые стали жертвой торговли людьми, пусть они и совершили противоправные действия, украинская власть пока слабо представляет. Украинцев снова вербуют наркокурьерами в Россию, а там ловят и сажают



В ход шли и активные методы поиска сотрудников. Нина Черненко, мать одного из пострадавших, рассказывает, что её сыну позвонили после того, как он разместил резюме в интернете. Будущих наркокурьеров искали и с помощью социальных сетей. Журналисты харьковского издания NewsRoom ещё два года назад выяснили, что людей вербуют через Instagram — участники схемы привлекали внимание незнакомых людей, лайкая их фотографии, а у себя на страничках размещали объявления о высоко­оплачиваемой работе курьером, давая ссылку на один из ныне закрытых сайтов для поиска работы. Действовало и сарафанное радио, когда со ссылкой на "знакомых знакомых" запускался слух о том, как кто-то удачно устроился курьером, заработал кучу денег и всем доволен. В такие курьеры в основном звали мужчин 20–35 лет.

КОНЦЫ В ВОДУ. Курьеров из Украины российские наркоторговцы в определённый момент сдают местной полиции, после чего следует суд и тюремное заключение

Дальше включалась типичная схема вербовки. Потенциальному курьеру назначалась встреча, на которой оказывалось, что "в Украине вакансии закончились", поэтому придётся работать в России. Суть работы сводилась к пешей (иногда на автомобиле) доставке небольших грузов, якобы бытовой химии, спортивного питания, чая и т. д. Использовались психологические уловки. Рекрутеры, например, уверяли, что вакантных мест почти не осталось, а желающих — пруд пруди, потому решение надо принимать сегодня-завтра. Тем самым жертве не оставляли времени трезво взвесить риски.

Иногда уже на этом этапе соискателям прямо говорили, что придётся иметь дело не с чаем и стиральным порошком, а с распространением наркотиков, в первую очередь "спайса" (синтетическая курительная смесь, обладающая психоактивным действием, аналогичным действию марихуаны), которые, как уверяли работодатели, абсолютно легальны в РФ (на самом деле нет). Вербовщики рассказывали, что от российской полиции всегда можно откупиться, плюс в тамошних силовых структурах якобы есть серьёзная "крыша", так что особых рисков нет. Главный же акцент делался на прибыльности курьерской работы.

У многих на этом этапе возникали сомнения: подозрительно высокий заработок, хороший "соцпакет", малопонятный работодатель, обстановка секретности, спешка, работа в чужой стране, с которой Украина открыто воюет. Но материальный аргумент обычно всё перевешивал. Меньше других думали безработные и выходцы из неблагополучных семей. Активно вербовали сирот, поскольку о них в случае чего в Украине никто не вспомнит.

Получив согласие, вербовщики делали копию паспорта, собирали другие личные данные будущего сотрудника, покупали ему билет до Москвы, где помогали найти жильё (опционально выделяли "подъёмные"), давали телефон с предустановленной программой, удаляющей всю переписку, и соответствующие инструкции.

228 - ст. Уголовного кодекса РФ, по которой в России за хранение наркотиков в последние два года задержаны до двух тысяч украинцев. Правозащитники уверены: большинство из них - в поисках заработка - были втянуты в незаконную деятельность принудительно.

Из Украины в российскую тюрьму

Использовалась популярная на постсоветском пространстве схема наркоторговли через "закладки". Она обеспечивает высокую степень анонимности, поскольку продавец и покупатель "товара" между собой вообще не пересекаются. Курьер получает от своего куратора наркотики и адрес, куда их нужно доставить. Обычно это неприметные места: за водосточной трубой у подъезда, под деревом в городском парке и т. д. Осуществив там "закладку", курьер отправляет своему начальству фотографии и точное описание места, которые пересылаются покупателю. Оплата обычно принимается анонимно в криптовалюте.

После прибытия в Москву завербованных отправляли в различные регионы России, от Белгорода до Казани. Тех, кто пытался отказаться от торговли наркотиками, шантажировали. В ход шли угрозы, вплоть до убийства родных, ведь адреса жертв данной схемы были в руках преступников. Иногда курьерам предлагалось "отработать" уже полученные деньги, но финал таких историй всегда был один: задержание российской полицией, СИЗО, у многих — обвинительные приговоры с длительными сроками тюремного заключения. Как рассказывают Фокусуродственники потерпевших, телефоны жертв прослушивались, поэтому если кто-то из них звонил родным рассказать о ситуации, в которую попал, и планах сбежать, то вскоре следовал налёт силовиков.

Российский крючок

Оценить масштаб преступной группы непросто. В Украине сейчас открыты два уголовных производства по этой теме. В одном из них, находящемся на стадии досудебного расследования, в качестве пострадавших проходят около 300 человек. Во втором, дошедшем до суда, потерпевших 15. Реальное же количество вовлечённых в наркокурьерскую схему, считают правозащитники, во много раз больше. Хотя бы потому, что родственники пострадавших могут и не знать о случившемся, кто-то боится обращаться к украинским правоохранителям, а те, кому удалось сбежать, рассказывать о своём опыте не рискуют.

Нет точного ответа и на другой вопрос: зачем российским наркоторговцам в качестве распространителей понадобилось привлекать граждан Украины, если такими вакансиями вполне можно соблазнить жителей самой РФ? Первой в голову приходит версия о политическом следе. "Те потерпевшие, о которых нам известно, появились с началом российской агрессии, — говорит Мария Томак, координатор Медийной инициативы за права человека, в октябре 2016-го опубликовавшая на сайте радио "Свобода" большое расследование по этой теме. — Насколько эти два явления взаимосвязаны, сказать сложно. Ещё во время революции российские СМИ рассказывали о "наркоманах на Майдане", потом официальные лица РФ заявляли, что Украина "высаживает наркодесант в России", то есть семантически, на уровне публичных выступлений, связь может быть".

Действительно, российские правоохранители неоднократно рассказывали о том, что причастность граждан Украины к наркоторговле на территории РФ имеет чёткий политический контекст. Так, в 2016 году высокопоставленный сотрудник российской Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Сергей Мосалёв заявлял, что одним из главных игроков на российском наркорынке являются "курируемые Западом украинские спецслужбы", которые "проводят спланированную антироссийскую деятельность". Аналогичные заявления о том, что распространением "спайса" в РФ занимаются организаторы из Украины, делали и другие российские чиновники. С июня 2016-го ФСКН расформирована, её функции переданы главному управлению по контролю над оборотом наркотиков МВД РФ. Замглавы этого ведомства Игорь Зубов в феврале этого года заявил: "В РФ граждане Украины сегодня являются главными распространителями синтетических наркотиков".

СПРЯЧЬ И НАЙДИ. Для распространения наркотиков используется схема "закладки", когда "товар" оставляют в неприметном месте: за водосточной трубой у подъезда, под деревом в городском парке и т. д.

Впрочем, тема "украинских наркокурьеров" не так уж активно эксплуатируется российской пропагандой, как сходные по духу темы об "украинских карателях" и "украинских диверсантах". Потому возникает другая, более прозаичная версия — экономическая. "Многие украинцы подаются на заработки в Россию просто потому, что там можно больше заработать, чем здесь. И организаторы уголовной схемы это понимают", — объясняет Фокусу Евгения Капалкина, юрист Украинского Хельсинкского союза по правам человека, активно занимающаяся этой темой. По её словам, огромный процент всех осуждённых в РФ — люди, которые проходят именно по "наркотическим" статьям. Для того чтобы этот бизнес продолжал работать, его организаторы привлекают людей из соседних с РФ стран.

По данным российского МВД, только в 2016 году за распространение наркотиков на территории РФ привлечены к ответственности почти 1400 граждан Украины. Безусловно, далеко не все из них оказались жертвами каких-то хитроумных схем — кто-то наверняка согласился участвовать в наркобизнесе сознательно, рассчитывая на огромные доходы. В то же время в описываемой истории есть все признаки международной схемы торговли людьми. Прежде всего потому, что будущих жертв втягивали в нелегальный бизнес обманом, а потом применяли к ним угрозы и насилие. Согласно официальным документам ООН и Совета Европы, в таком случае во внимание не принимается даже согласие жертвы на будущую эксплуатацию и её можно освободить от наказания.

Однако обвиняемым в наркоторговле украинцам выдвигают дополнительные, порой совершенно абсурдные обвинения. "Изначально моему сыну и его девушке хотели дать по 18–19 лет лишения свободы. В итоге дали по 11 лет, их обвиняют в том числе в создании организованной преступной группировки вместе с другими ребятами. Хотя на самом деле они даже не знают друг друга, все из разных городов Украины. Я обращалась с просьбой о том, чтобы их перевели в город Орёл, это недалеко от украинской границы. Было бы легче их посещать, но мне ответили, что статья, по которой они проходят, тяжёлая и Федеральная служба исполнения наказаний сама будет определять, где они будут находиться", — рассказывает Татьяна, мать одного из парней, попавших в сети наркоторговцев.

Теоретически тех украинцев, кто уже получил приговор, для отбытия наказания можно перевести домой, в Украину. Как минимум это облегчило бы их контакты с родственниками. Но Россия не собирается помогать в этом.

Молдавско-украинский след

Тех, кто пытался отказаться от торговли наркотиками, шантажировали. В ход шли угрозы, вплоть до убийства родных, ведь адреса жертв данной схемы были в руках преступников

Так же инертно к этой истории относится и украинская власть. Для её активизации родственники завербованных в наркоторговлю курьеров создали Всеукраинское общественное объединение противодействия торговле людьми. Организованно они обращаются к украинским чиновникам, чтобы те вмешались в ситуацию. Параллельно помогают тем, за кого в Украине беспокоиться некому, — молодым парням-сиротам.

Активисты рассказывают, что обращались во все компетентные органы украинской власти, но результат их не радует. Отечественное Минсоцполитики ограничилось предоставлением многим задержанным в РФ украинцам статуса пострадавших от торговли людьми, а наш омбудсмен Виктория Лутковская встретилась со своей российской коллегой Татьяной Москальковой и рассказала ей об этой истории. На этом какие-либо заметные подвижки закончились.

Ещё более вяло идёт судебный процесс по делу организаторов преступной цепочки в Украине. Сейчас по нему проходят четверо обвиняемых, трое — украинцы, ещё один — гражданин Молдовы. Все они, по версии следствия, обеспечивали схему с украинской стороны. Под арестом трое находятся с конца 2016 года, в суд дело передали в середине 2017-го. С тех пор оно практически замерло. Редкие судебные слушания сводятся к тому, что суд в очередной раз продлевает обвиняемым меру пресечения, но совершенно не приближается к раскрытию сути дела. Обвиняемые же чувствуют себя вполне комфортно, даже находясь в стенах Лукьяновского СИЗО. Убедиться в этом Фокус смог 3 марта, побывав на последнем заседании по делу, в котором те участвовали посредством Skype-трансляции.

Задержание подозреваемых в организации сети торговли людьми / Фото: mvs.gov.ua

Как рассказывают другие журналисты, постоянно освещающие ход этого процесса, обвиняемые нередко пытаются разбить кулаками клетку, в которой находятся в зале суда, открыто угрожают активистам, журналистам и родственникам пострадавших. Их "группа поддержки" обвиняет остальных присутствующих в проплаченности и т. д. Один из задержанных, гражданин Молдовы, во время судебных заседаний устраивает перформансы, требуя переводчика, хотя прекрасно говорит по-русски. Когда же переводчик приходит, он начинает с ним дебаты на тему отличий молдавского языка от румынского. В итоге суд уже много месяцев топчется на месте, заседания переносятся под формальными предлогами, сами судьи никакой инициативы в установлении истины по делу не проявляют. Активисты считают, что без крепкой "крыши" здесь не обходится. "Если бы у нас были доказательства, мы бы уже обнародовали их, — говорит Мария Томак. — Затягивание судебного процесса провоцирует подозрения".

В любом случае, пока сотни обманутых украинцев находятся за решёткой в российских СИЗО и тюрьмах, исправлять эту ситуацию украинская власть особо не стремится. Зато вербовщики из страны-агрессора разрабатывают новые схемы привлечения "сотрудников".

Автор: Милан Лелич, Фокус