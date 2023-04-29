Как на криптобирже Binance закрывали глаза на преступления, чем с удовольствием пользовались террористы, наркодилеры и обнальщики
Пока наши Минцифры и даже Киберполиция с удовольствием ручкаются с представителями скандально известной китайской криптобиржей Binance, проводят совместные семинары и различные коллаборации, создателей криптобиржи Binance обвиняют в незаконной деятельности на территории США, а также в инсайдерской торговле и недостаточном противодействии отмыванию денег. Власти США считают, что руководство Binance знало о том, что услугами биржи пользовались ХАМАС и российские преступники, но сознательно игнорировало эту информацию. При этом если в США руководство Binance старалось обходить требования регуляторов, то в фашистской России без раздумий пошло на сотрудничество с Росфинмониторингом и согласилось сливать ему данные клиентов.
Как пишет издание The Insider комиссия по торговле товарными фьючерсами США 27 марта направила иск в суд против криптовалютной биржи Binance, ее основателя Чанпэна Чжао (известен под никнеймом CZ, СиЗи) и комплаенс-директора Сэмюэла Лима. Бизнесменов обвиняют в массовом нарушении американского законодательства о биржевой торговле. Если суд согласится с доводами регулирующей организации, биржу ждут большие штрафы, а ее сотрудников — запрет на подобную деятельность.
Биржа Binance — крупнейшая в мире по объему ежедневных торгов на крипторынке. Ее основатель — Чанпэн Чжао, канадский бизнесмен китайского происхождения. Личное состояние Чжао в апреле 2023 года оценивается почти в $30 млрд. Выручка биржи Binance оценивалась в $12 млрд в 2022 году.
Чанпэн Чжао
Комиссия по торговле товарными фьючерсами обвиняет Чанпэна Чжао и Сэмюэла Лима в том, что Binance незаконно работала на территории США. Выручка Binance от торговли с американцами была больше, чем с представителями остальных стран: в 2019 году, согласно переписке топ-менеджмента, 22% дохода Binance получал от американских пользователей и компаний. По закону Binance не может работать в США, так как торгует криптовалютными инструментами — фьючерсами, опционами и другими. Для этого в Америке требуется регистрация у регулятора, которую Binance не получал.
Среди других обвинений в адрес топ-менеджмента криптобиржи — инсайдерская торговля и недостаточное противодействие отмыванию денег. Текст иска оказался в распоряжении The Insider. В нем есть указания на то, что владелец биржи знал, что через нее проходят деньги, полученные преступным путем, однако закрывал на это глаза.
Уловки Binance
Чтобы обойти ограничение на торговлю на американском рынке, криптобиржа ввела примитивную «самосертификацию» пользователей. При попытке создать аккаунт появлялось окно, которое «строго» спрашивало клиента, не является ли он гражданином или резидентом США. Если тот отвечал «нет», ему разрешалась регистрация. Впоследствии для создания видимости комплаенса сайт Binance стал блокировать американских пользователей по IP-адресу. Однако эта проблема легко решалась включением VPN, сам Binance давал инструкции по его настройке. Одно из обвинений регулятора в иске против биржи — то, что компания обучала пользователей, как скрывать свое местоположение, то есть пользоваться VPN.
Любые операции на финансовом рынке предполагают выполнение процедуры Know Your Customer («Знай своего клиента», KYC). Однако это требование сайт Binance полностью игнорировал для клиентов, которые выводили менее двух биткоинов в день. На апрель 2023 года это около $56 тысяч, а в 2021–2022 годах — $40–130 тысяч. В иске комиссии со ссылкой на Лима говорится, что «дать приоритет коммерческому успеху над соответствием законам США было бизнес-решением Чжао».
Для крупных клиентов, которые были исходно зарегистрированы как американские лица, Binance предложил также такую услугу, как создание фирм-прокладок в других юрисдикциях — на Британских Виргинских островах, Каймановых островах, на Мальте и так далее. При этом для торговли финансовыми инструментами даже не создавался новый аккаунт, а просто переименовывался существующий.
Кроме того, Binance уличили в том, что биржа торговала против собственных клиентов. Она осуществляла операции на собственной платформе от имени примерно 300 аккаунтов. Некоторыми из них напрямую или косвенно владел Чжао. Для руководства такой торговлей в компании даже учредили особый отдел. Кроме того, Чжао торговал на своей платформе под двумя личными аккаунтами. Это может расцениваться как инсайдерская торговля. Binance не раскрывала клиентам, что она торгует на собственных рынках.
Как менеджеры закрывали глаза на преступления
Однако самое примечательное в иске американского регулятора — не нарушения финансового законодательства США, а переписка Чжао с Лимом и другими топ-менеджерами биржи.
По версии комиссии, эта переписка взята, в частности, из мессенджера Signal. Мы не знаем, каким образом она стала доступна Комиссии по торговле товарными фьючерсами. В иске упоминается, что в чатах сотрудников была включена функция автоматического удаления сообщений. Кибер-адвокат Саркис Дарбинян, руководитель юридической практики Роскомсвободы, считает, что это могло быть результатом слива:
«Информация могла быть получена от самих сотрудников, которые эти данные сливали. Либо мы можем предположить, что кто-то перехватывал сообщения СиЗи на мобильном телефоне. Речь идет о ПО Pegasus. Однако ввоз таких программ в США был запрещен указом президента Джо Байдена. Можно предположить, что какие-то лицензии были куплены и таким образом сотрудники государственного ведомства имели доступ к этой переписке. Это ни в коем случае не компрометирует Signal: он имеет достаточно стойкую криптографию и возможность шифрования чатов. И, насколько мне известно, пока нет ни одной технологии, которая могла бы, по сути, внедриться посередине между двумя абонентами, перехватывая сигналы, и дешифровать эти сообщения».
Еще до иска комиссии агентство Reuters и газета Wall Street Journal публиковали репортажи, в которых ссылались на переписку сотрудников компании в Telegram и на документы, полученные редакциями.
Топ-менеджмент биржи прекрасно знал, что некоторые пользователи используют платформу для перевода денег, полученных преступным или сомнительным путем. Например, когда юристы спрашивали, как поступить с аккаунтом клиента, чьи транзакции на $5 млн «были очень тесно связаны с незаконной активностью», а деньги были «получены за сомнительные услуги». Из вариантов «забанить клиента» и «предложить клиенту создать новый аккаунт» Лим выбрал второй: «Можно сказать ему, чтобы был осторожнее с поступлениями, особенно с площадок из даркнета типа „Гидры“ <российский маркетплейс наркотиков и других нелегальных товаров — The Insider>. Он может зарегистрировать новый аккаунт. Но этот надо удалять, он уже запятнан». Это перекликается с политикой самого Чжао. В иске приводятся слова одного из сотрудников компании: «Не надо очень строго. Бан на платформе — это плохо в глазах СиЗи».
Топ-менеджмент знал, что некоторые пользователи переводят деньги, полученные преступным путем
Сэмюэл Лим понимал, что некоторые клиенты, в частности из России, могут заниматься отмыванием денег, используя для этого Binance. В феврале 2020 года в переписке с сотрудницей, ответственной за выявление таких операций, он написал про таких клиентов: «Да ладно, мы же понимаем, что они тут с преступными целями». На что сотрудница ответила: «Мы видим нехорошее, но мы закроем на это глаза». Она же в другом случае жаловалась, что ей нужно сочинить «фейковый годовой отчет о противодействии отмыванию денег для совета директоров Binance, wtf». Лим на это ответил, что готов отдать менеджменту на подпись фейковый отчет. При этом Лим знал, что у Binance нет никакого совета директоров. В своей переписке они также обсуждали возможность нанять аудитора, который для формальной проверки «наспех сварганил бы индивидуальный частичный аудит», чтобы удовлетворить требованиям блокчейновых платформ.
Журналист-расследователь Андрей Захаров, автор книги об истории криптовалютного движения в России, утверждает, что в России для отмывания денег Binance вряд ли будут использовать:
«Если тебе нужно вывести какую-то крупную сумму денег, ты можешь прийти в башню „Федерация“ или криптообменник в другом месте, с холодным кошельком на флешке и чемоданом наличных, тебе не нужны услуги биржи. Если какие-то крупные суммы идут через Binance, а это видно в блокчейне, видно, когда приходит „крипта“, которую отмывают через кошелек на Binance, то считается, что можно узнать, кто стоит за кошельком, и это могут узнать и силовики».
Знал Лим и о том, что на платформе есть аккаунты, зарегистрированные палестинской организацией ХАМАС, в США и других странах признанной террористической. В одной из переписок в 2019 году он объяснял коллеге, что террористы обычно пересылают «небольшие суммы», потому что «большие суммы означают отмывание денег». На это коллега ответил: «Едва ли можно купить АК47 за 600 баксов».
Судя по переписке, представленной в иске, знал топ-менеджмент Binance и о том, что некоторые клиенты находятся в санкционных списках США и других стран. В 2018 году Лим спросил у Чжао: «Собираемся ли мы блокировать ip-адреса стран, попавших под санкции? <…> Риск в том, что если FinCEN <Управление Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями — The Insider> или OFAC <Отдел по контролю за иностранными активами Минфина США — The Insider> будут иметь конкретные доказательства того, что на бирже зарегистрированы санкционные пользователи, они могут начать расследование или растрясти об этом всему свету».
Для VIP-клиентов у Binance существовала такая услуга, как «оповещение о запросах правоохранителей». В случае блокировки аккаунта пользователя по запросу правоохранительных органов менеджеры VIP-клиента должны были «всеми доступными способами» связаться с ним. «Не надо говорить клиенту сразу бежать: просто сообщите, что аккаунт был заблокирован и что он расследуется агентством XXX. Если пользователь — крупный трейдер или просто достаточно умный, он поймет намек», — гласила инструкция, созданная Лимом по указанию Чжао.
Лим понимал, что все описанное выше поведение может привести его и других сотрудников в американскую тюрьму. В 2020 году, когда компания уже имела множество клиентов из США, он отмечал, что из-за отсутствия корректной KYC-политики им может грозить уголовное дело. Об этом он написал в октябре 2020 года — вероятно, после того как по подобным обвинениям в 2020 году основатели и топ-менеджмент крипто-биржи BitMEX получили не только гражданский иск от комиссии по торговле фьючерсами, но и уголовное дело, и были арестованы.
Сообщения о том, что на Binance отмывают деньги хакеры, мошенники и наркокартели, попадали в медиа давно. В июне 2022 года агентство Reuters сообщало, что за пять лет через биржу прошло суммарно $2,35 млрд сомнительного происхождения. CEO Indefibank Сергей Менделеев рассказывал, что среди кошельков, заводящих деньги на биржу, были принадлежавшие «лжеминерам» школ и вокзалов.
Что будет дальше с Binance
После предъявления обвинений СиЗи запостил в твиттере «4» — кодовое слово, обозначающее «Ignore the FUD», то есть «Забей на манипуляции».
Рынок действительно почти не отреагировал: цена двух крупнейших криптовалют — биткоина (BTC) и «эфира» (ETH) — осталась примерно прежней. Однако собственная валюта Binance coin (BNB) просела на 7%. В обращении, опубликованном компанией в день подачи иска, Чжао привел аргументы о том, что компания не делала ничего плохого, соблюдает законы и следит за собственной прозрачностью. Он не комментировал достоверность и источник слитой переписки.
Главное обвинение в иске — то, что Binance торговала деривативами, не имея на это разрешения на американском рынке. По словам эксперта по крипторынку Михаила Худокормова, в данном случае дело скорее в том, что американские регуляторы претендуют на контроль над всем крипторынком. С начала года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала уже несколько подобных исков к другим ведущим игрокам крипторынка.
Дело скорее в том, что американские регуляторы претендуют на контроль над всем крипторынком
«Для рынка это выглядит довольно плохо, так как государство хочет контролировать вообще все процессы. Кроме того, причиной подачи этих исков могут быть происки конкурентов — других крупных криптобирж, например Coinbase», — говорит Худокормов. По его словам, то, что регулятор подал иск не против американской «дочки» Binance.US, а против глобального игрока, можно расценивать только как давление на рынок в целом. Говорить о перспективах того, что основателя Binance может ждать уголовное дело по упомянутому «закрыванию глаз» на отмывание денег, пока рано, считает Худокормов.
Предъявить что-то Binance.US у регуляторов не получится, так как американская компания работает в соответствии с законодательством, а глобальная не находится в юрисдикции США, чтобы ее регулировать, утверждает эксперт. «<Чанпэну Чжао и Самюэлу Лиму — The Insider> будут грозить не только штрафы, но и санкции. США сделают так, чтобы у бизнеса не осталось никаких возможностей работать в Америке, с американскими пользователями, а возможно, даже за пределами Америки», — считает представитель криптообменника AllTrust.Me Иракли Аблотия.
Против Binance также подали иск на $1 млрд — американские юридические фирмы Moscowitz Law Firm и Boies Schiller Flexner утверждают, что биржа участвовала в торговле незарегистрированными ценными бумагами и платила влиятельным лицам за незаконное продвижение таких услуг. Кроме СиЗи, ответчиками по делу названы три криптовалютных инфлюенсера: известный баскетболист Джимми Батлер, видеоблогеры Грэм Стефан и Бен Армстронг. Этот иск по сути спровоцирован иском Комиссии по торговле товарными фьючерсами. Иск направлен против Binance.US, поэтому, если он будет удовлетворен, она не сможет работать на американском рынке, утверждает Иракли Аблотия.
Сотрудничество Binance с Росфинмониторингом
Примечательно, что желание обходить требования регуляторов у Binance возникло в отношении американских, но не российских правительственных агентств. Как пишет Reuters в своем расследовании, в 2021 году менеджеры Binance встретились с представителями Росфинмониторинга на предмет передачи клиентских данных, в частности имен и адресов. Согласно расследованию, глава подразделения Binance по Восточной Европе и России Глеб Костарев согласился с требованиями Росфинмониторинга предоставлять клиентские данные. Об этом стало известно благодаря тому, что Костарев написал в сообщениях своему бизнес-партнеру, с которым удалось поговорить Reuters, что у него «не было особенного выбора» в данном вопросе. Из сообщений Костарева, изученных агентством, следует также, что Binance согласился с требованием российских властей открыть региональное отделение в России, через которое российские регуляторы могли бы запрашивать необходимые им данные о клиентах.
Binance согласился с требованиями Росфинмониторинга предоставлять клиентские данные
В ответ на запрос Reuters Binance заявил, что в случае основания подразделения в России Binance «никогда не будет делиться [с властями] данными без легитимного запроса от правоохранительных органов». Переводя с чиновничьего на русский, мы понимаем, что в России это означает «мы всегда сольем ваши данные Росфинмониторингу», так как хорошо известно, что «все запросы российских правоохранительных органов легитимны».
Интерес Росфинмониторинга к Binance понятен: аккаунты в нем активно использовались сторонниками Алексея Навального для финансирования деятельности Фонда борьбы с коррупцией и были рекомендованы фондом как безопасный способ совершать пожертвования. Через пожертвования в криптовалюте фонд собрал более 670 биткоинов, что в настоящее время было бы эквивалентно примерно $19 млн.
После начала войны Binance заблокировал возможность торговли для тех российских клиентов площадки, у которых общая стоимость криптоактивов превышает €10 тысяч. Однако в апреле 2023 года эти ограничения сняли. Россия входит в топ-5 рынков криптобиржи в мире, но эти ограничения, по данным Bloomberg, коснулись примерно 0,5% пользователей. Для обхода процедуры KYC, в отличие от американцев, россиянам приходилось покупать уже созданные аккаунты в даркнете или «рисовать» документы, рассказывали эксперты по информационной безопасности. В марте 2023 года в связи с десятым пакетом санкций Евросоюза на Binance была запрещена покупка евро и долларов российскими лицами.