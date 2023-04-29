Как на криптобирже Binance закрывали глаза на преступления, чем с удовольствием пользовались террористы, наркодилеры и обнальщики

Сэмюэл Лим понимал, что некоторые клиенты, в частности из России, могут заниматься отмыванием денег, используя для этого Binance. В феврале 2020 года в переписке с сотрудницей, ответственной за выявление таких операций, он написал про таких клиентов: «Да ладно, мы же понимаем, что они тут с преступными целями». На что сотрудница ответила: «Мы видим нехорошее, но мы закроем на это глаза». Она же в другом случае жаловалась, что ей нужно сочинить «фейковый годовой отчет о противодействии отмыванию денег для совета директоров Binance, wtf». Лим на это ответил, что готов отдать менеджменту на подпись фейковый отчет. При этом Лим знал, что у Binance нет никакого совета директоров. В своей переписке они также обсуждали возможность нанять аудитора, который для формальной проверки «наспех сварганил бы индивидуальный частичный аудит», чтобы удовлетворить требованиям блокчейновых платформ.

Журналист-расследователь Андрей Захаров, автор книги об истории криптовалютного движения в России, утверждает, что в России для отмывания денег Binance вряд ли будут использовать:

«Если тебе нужно вывести какую-то крупную сумму денег, ты можешь прийти в башню „Федерация“ или криптообменник в другом месте, с холодным кошельком на флешке и чемоданом наличных, тебе не нужны услуги биржи. Если какие-то крупные суммы идут через Binance, а это видно в блокчейне, видно, когда приходит „крипта“, которую отмывают через кошелек на Binance, то считается, что можно узнать, кто стоит за кошельком, и это могут узнать и силовики».

Знал Лим и о том, что на платформе есть аккаунты, зарегистрированные палестинской организацией ХАМАС, в США и других странах признанной террористической. В одной из переписок в 2019 году он объяснял коллеге, что террористы обычно пересылают «небольшие суммы», потому что «большие суммы означают отмывание денег». На это коллега ответил: «Едва ли можно купить АК47 за 600 баксов».

Судя по переписке, представленной в иске, знал топ-менеджмент Binance и о том, что некоторые клиенты находятся в санкционных списках США и других стран. В 2018 году Лим спросил у Чжао: «Собираемся ли мы блокировать ip-адреса стран, попавших под санкции? <…> Риск в том, что если FinCEN <Управление Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями — The Insider> или OFAC <Отдел по контролю за иностранными активами Минфина США — The Insider> будут иметь конкретные доказательства того, что на бирже зарегистрированы санкционные пользователи, они могут начать расследование или растрясти об этом всему свету».

Для VIP-клиентов у Binance существовала такая услуга, как «оповещение о запросах правоохранителей». В случае блокировки аккаунта пользователя по запросу правоохранительных органов менеджеры VIP-клиента должны были «всеми доступными способами» связаться с ним. «Не надо говорить клиенту сразу бежать: просто сообщите, что аккаунт был заблокирован и что он расследуется агентством XXX. Если пользователь — крупный трейдер или просто достаточно умный, он поймет намек», — гласила инструкция, созданная Лимом по указанию Чжао.

Лим понимал, что все описанное выше поведение может привести его и других сотрудников в американскую тюрьму. В 2020 году, когда компания уже имела множество клиентов из США, он отмечал, что из-за отсутствия корректной KYC-политики им может грозить уголовное дело. Об этом он написал в октябре 2020 года — вероятно, после того как по подобным обвинениям в 2020 году основатели и топ-менеджмент крипто-биржи BitMEX получили не только гражданский иск от комиссии по торговле фьючерсами, но и уголовное дело, и были арестованы.

Сообщения о том, что на Binance отмывают деньги хакеры, мошенники и наркокартели, попадали в медиа давно. В июне 2022 года агентство Reuters сообщало, что за пять лет через биржу прошло суммарно $2,35 млрд сомнительного происхождения. CEO Indefibank Сергей Менделеев рассказывал, что среди кошельков, заводящих деньги на биржу, были принадлежавшие «лжеминерам» школ и вокзалов.

Что будет дальше с Binance

После предъявления обвинений СиЗи запостил в твиттере «4» — кодовое слово, обозначающее «Ignore the FUD», то есть «Забей на манипуляции».