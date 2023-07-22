Кто ворует имущество украинских предприятий из оккупированного Мариуполя. Русским мародерам помогают белорусские

Российская пропаганда постоянно рапортует о масштабном и успешном восстановлении Мариуполя, разрушенного в ходе полномасштабного вторжения в Украину. Но реальность несколько иная. Из оккупированного города массово похищают имущество и продукцию украинских предприятий: «Азовстали», завода Ильича и других.

Как выяснил проект «Можем объяснить», в разграблении Мариуполя принимают участие компании, принадлежащие соседу семьи Сергея Суровикина по Рублевке, а также российские олигархи из списка Forbes. Некоторым из них помогают партнеры из Беларуси.

Два завода с разными судьбами

12 июня в соцсетях советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко появилось видео того, как сейчас выглядит завод «Азовсталь». На кадры попали противотанковые «ежи», установленные у проходной предприятия, бытовка с литерой Z и разбомбленные дороги.

«Россияне продолжают ремонт укрепления «Азовстали» от центральных проходных и дальше вглубь, трансформируя все это в военную базу. Никакой другой ни цели, ни ценности Мариуполь для них не представляет», – написал Андрющенко.

До полномасштабного вторжения России в Украину завод «Азовсталь» считался одним из крупнейших металлургических предприятий Украины. Производственные мощности позволяли предприятию производить до 5,7 млн тонн чугуна и 4,7 млн тонн готового проката в год. И у компании были большие планы – буквально за неделю до вторжения один из владельцев завода Ринат Ахметов лично прибыл на предприятие, где обещал поднять рабочим «Азовстали» зарплаты и модернизировать производство. Всего через несколько месяцев российская армия уничтожит «Азовсталь» и оккупирует Мариуполь, убив тысячи мирных людей.

Серьезным разрушениям подвергнется еще одно мариупольское предприятие – металлургический комбинат имени Ильича. Как и «Азовсталь», им владеет компания «Метинвест» все того же Ахметова. Но судьба у двух заводов будет разной. «Азовсталь», ставшую очагом сопротивления украинской армии, решат снести. В октябре в корпорации развития Донбасса сообщили, что на территории комбината построят индустриальный парк, промышленный технопарк, экопарк и транспортно-логистический центр.

А вот ММК им. Ильича оккупационные власти предрекли другую судьбу. По словам «главы» ДНР Дениса Пушилина, этот завод «будет не только восстановлен, но и модернизирован», поскольку «продукция, производимая на этом заводе, сейчас очень востребована».

Пушилин не лукавил. Продукция этого завода оказалась настолько востребована, что еще до окончания полномасштабных боевых действий в Мариуполе ее стали массово вывозить с территории этого города. Также как и имущество «Азовстали». Проект «Можем объяснить» нашел тех, кто крадет украинскую собственность с неподконтрольной Киеву территории.

«Азовсталь» за год российской оккупации фактически остается ничьей. У этого завода так и не появилось российских владельцев, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. В Мариуполе появилось лишь «Садоводческое товарищество Павлополь мариупольского металлургического комбината Азовсталь». Но к уничтоженному заводу оно не имеет никакого отношения.

А вот завод имени Ильича обзавелся российскими собственниками. Как выяснила русская служба Би-Би-Си, одним из совладельцев предприятия в январе стал чеченский предприниматель Валид Корчагин, близкий к Рамзану Кадырову. Корчагин – сын Вахита Геремеева, который занимает пост замглавы Минстроя Чечни. Его называют братом Сулеймана Геремеева. А семья Геремеевых находится в родстве с депутатом Адамом Делимхановым, ближайшим соратником Кадырова.

В марте фамилия Корчагина исчезла из числа учредителей завода Ильича, узнал проект «Можем объяснить». Теперь совладельцами фирмы являются два человека: предприниматель из Макеевки Юрий Мурай и некий Алаш Дадашов. «МО» нашел страницу Дадашова в «Одноклассниках» – судя по информации на ней, он живет в чеченском городе Гудермес. То есть, одним из владельцев вновь является житель Чеченской Республики, который может быть знаком с Кадыровым. Как рассказал «МО» глава Мариупольского телевидения Николай Осыченко, руководителем ММК имени Ильича является бывший директор по производству предприятия Роман Солонарь.

«Крышуют все люди Кадырова – потому там сейчас часто трется депутат Госдумы РФ Адам Делимханов. Очень сложно сказать – сколько всего вывезли с предприятия. Если примерно – до х*я», – говорит Осыченко.

Впрочем, украинскую собственность оттуда воровали даже до того, как оба предприятия формально стали российскими.

Сталь для Белгорода

26 сентября 2022 года, всего за 4 дня до путинского решения об аннексии в Россию был ввезен более 1,5 млн килограммов металла, произведенного на заводе «Азовсталь». Его стоимость составила почти 2 млн долларов. Об этом свидетельствуют таможенные записи системы ImportGenius. Документы свидетельствуют, что до конца сентября между ДНР и Россией де-юре существовала граница, поэтому проходившие через нее товары декларировались по соответствующим законам. Но уже с октября все подобные поставки исчезли из таможенных записей.

Бомбардировка завода «Азовсталь» в апреле 2022 года. Фото: пресс-служба Минобороны Украины

Тысячу тонн продукции «Азовстали» вывозило ООО «Лесстройторг» из города Валуйки Белгородской области, который в последние месяцы войны регулярно подвергается обстрелам. Судя по документам, это был прокат плоский листовой из легированной стали, который применяется для изготовления различных металлических конструкций. В конце мая Денис Пушилин заявлял, что «продукцию металлургических и угольных предприятий Донбасса поставляют в европейские страны», но не раскрывал ни схему, ни конечные пункты назначения.

Таможенные записи раскрывают схему поставок. Судя по ним, груз из Мариуполя доставлялся на ж/д станцию «Тополи», расположенную на российско-украинской границе, неподалеку от тех же самых Валуек. А затем экспортировался в другие страны (документы ФТС не раскрывают — в какие именно).

«Лесстройторг» занимается грузоперевозками и, очевидно, является лишь посредником в вывозе украинской продукции из оккупированного Мариуполя. Об этом свидетельствует тот факт, что до сентября 2022 года фирма никак не взаимодействовала с мариупольскими предприятиями. В сферу ее интересов входили компании из других регионов Украины (например, никопольский трубный завод Interpipe Niko Tube, где за год было куплено продукции более чем на 1,5 млн долларов). Но в сентябре 2022-го «Лесстройторг» внезапно стал проявлять повышенный интерес к Мариуполю.

Помимо «Азовстали», компания из города Валуйки начала вывозить имущество Мариупольского металлургического комбината имени Ильича (крупнейшее промышленное предприятие Приазовья и Донецкой области, принадлежит холдингу «Метинвест» миллиардера Рината Ахметова). Все в тот же день, 26 сентября, «Лесстройсторг» вывез почти 400 тыс. килограммов стали с завода Ильича. Ее стоимость составила около 380 тыс. долларов.

Учредителем «Лесстройсторга» является некая Елена Шейченко, гендиректором — Александр Сниткин. Они — давние партнеры по бизнесу, которые активно зарабатывают на госконтрактах, узнал «МО». Как следует из данных системы СКРИН, их компании «Аврора» и «Комета-ВМ» регулярно поставляют бензин и дизельное топливо для нужд системы наказаний (ФСИН). Последний контракт датирован 9 июня — «Аврора» поставила АИ-92 и дизель для исправительной колонии №6 в Валуйках.

Уголь для соседа Суровикина

Из оккупированного Мариуполя вывозят даже полезные ископаемые. И вновь кражей занимаются компании, ранее никак не интересовавшиеся этим городом в Донецкой области — а потому речь не идет об отложенных поставках или о контрактах, заключенных еще до полномасштабной войны. Да и кто в здравом уме решит заключить контракт с российской фирмой на фоне слухов о грядущем вторжении России. Тем более, если речь идет о компаниях того же Ахметова.

Как известно, на «Азовстали» у «Метинвеста» были очень большие запасы угля. СМИ рассказывали, что «угольный склад» находился под открытым небом, справа от первых проходных завода, на территории городского острова.

Как следует из таможенных записей, после полномасштабного вторжения Россия вывезла из Мариуполя почти 2,5 тыс. тонн угля (это примерно 40 вагонов). За воровство угля отвечала группа компаний «Талтэк» (это предприятие работает на угольном рынке с 1998 года и владеет такими шахтами как «Березовская» и «Первомайская»). Президент «Талтэка» Юрий Кочеринский владеет особняком на Рублевке неподалеку от поместья семьи бывшего главнокомандующего российским вторжением в Украину Сергея Суровикина.

«Талтэк» вывез примерно 300 тонн угля на сумму около 40 тыс. долларов. Документы свидетельствуют, что уголь из «Азовстали» предназначался для экспорта и вывозился на станцию «Соловей» в Белгородской области (тогда Россия еще не взяла под контроль морской порт в Мариуполе, а потому была вынуждена пользоваться железнодорожным транспортом).

В разы больше угля из оккупированного Мариуполя вывезла дочка ГК «Талтэк» — угольное предприятие из Кузбасса «Поляны». В июле прошлого года ее гендиректор Сергей Топорков в интервью кемеровской газете рассказывал, что «компания не стоит на месте, поэтапно решает (различные проблемы), балансируя на фоне экономической турбулентности». Действительно, компания не остановилась на одном Кузбассе.

В августе прошлого года — еще до «присоединения» ДНР к России — «Поляны» вывезли из Мариуполя более 2 тыс. тонн угля на сумму более 300 тыс. долларов (этот уголь принадлежал комбинату имени Ильича). Судя по документам, уголь тоже предназначался для экспорта и вывозился через ж/д станцию «Соловей». По предположению Николая Осыченко, товары могут экспортироваться в страны, которые находятся в дружеских отношениях с Россией.

«Металлу они дорогу закрыли еще в прошлом году – из-за санкций в России профицит своего. Потому могут куда-то перегонять», – предполагает глава Мариупольского телевидения.

«Талтэк» до сих пор не находится под западными санкциями. Прибыль компании в военный год достигла рекордных 7,1 млрд рублей, выручка — 60,2 млрд рублей.

Беларусы помогают российскому миллиардеру

Из Мариуполя вывозят буквально все — даже предметы, не представляющие особой ценности. В документах российской таможни говорится, что в апреле прошлого года из разрушенного украинского города похитили несколько грузовых контейнеров и вагонов. Их стоимость не превышает 100 тыс. долларов, но цена — не главное.

В воровстве россиянам помогали партнеры из Беларуси — а именно «Могилевский металлургический завод». Именно его название указано в документах таможни. Контейнеры вывозились в город Калинковичи (Гомельская область Беларуси) и предназначались для нужд «Магнитогорского металлургического комбината» (ПАО «ММК»). Это — один из крупнейших металлургических комбинатов СНГ и России, основан еще в 1929 году.

«ММК» может не стесняться краж с оккупированных территорий. Еще весной 2022 года Евросоюз включил в санкционные списки сам завод и ряд аффилированных с ним структур, включая турецкий комбинат ММК Metalurji. Кроме того, в санкционный список был включен глава совета директоров «ММК» Виктор Рашников, который «является ведущим российским бизнесменом, работающим в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству Российской Федерации, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины».

Позднее Рашников попал под санкции США, Японии, Канады и других стран. Руководитель «Магнитогорского металлургического комбината» по состоянию на 2021 год занимал 15 место в рейтинге самых богатых россиян по версии Forbes. В декабре прошлого года Владимир Путин присвоил Рашникову звание Героя труда.

По информации «Метинвеста», Россия похитила с заводов и портов, которые оказались на временно оккупированных территориях, сталь на сумму в 600 млн долларов. В самой компании не ответили на запрос «МО».

Автор: Илья Давлятчин

Источник: Полигон