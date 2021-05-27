Чотирирічний хлопчик ледь не випав з вікна, доки мати “заробляла”, поліцейські забрали дитину

Дитина перехилилася через навстіж відкрите вікно й викидала іграшки на вулицю. Люди просили сховатися до кімнати – дитина не реагувала. Очевидці викликали поліцію.

У Черкасах на вулиці Максима Залізняка хлопчик чотирьох років ледь не випав з четвертого поверху. Ситуація трапилась вчора близько 14:00 години. До приїзду спецслужб очевидці як могли вмовляли малюка злізти з підвіконня та зайти до кімнати.

За адресою виклику негайно прибули поліцейські сектору протидії домашнього насильства, ювенальної превенції Черкаського районного управління поліції, а також працівники соціальної служби у справах дітей.

Коли правоохоронці зайшли до помешкання, виявили чотирирічного хлопчика, який знаходився вдома без нагляду дорослих.

Поліцейські швидко встановили матір малолітнього, яка за годину прийшла додому. Жінка розказала, що в цей час була на роботі та її поведінка викликала в інспекторів певні підозри. Під час поверхневої перевірки поліціянти виявили у 28-річної черкащанки пакетик із порошкоподібною речовиною. За її словами, це був амфетамін, який вона вживає. Окрім того, жінка зізналася, що часто залишає сина самого, коли йде надавати інтимні послуги й таким чином, заробляє на прожиття.

Правоохоронці та працівники соціальної служби у справах дітей одразу прийняли рішення вилучити дитину від матері та передати хлопчика до Черкаського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Теплий дім».

Малюка оглянули медики, хлопчик має хворобливий стан. Наразі його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Відносно матері черкаські поліцейські склали адміністративні протоколи за ст. 173-2 (Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) та ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні порушення.

Слідчо-оперативна група Черкаського районного управління вилучила пакетик із порошкоподібною речовиною на експертизу.

Правоохоронці звертаються до громадян не залишатися байдужими, якщо ви маєте будь-яку інформацію про батьків, які злісно не виконують батьківських обов’язків, просимо звертатися до найближчого відділення поліції чи телефонувати за спеціальним номером «102».

Сектор комунікації поліції Черкаської області