У Бердичівському районі поліція розслідує смертельну ДТП за участі трьох автомобілів (фото)

ДТП сталась на автодорозі Шепетівка – Чуднів – Бердичів. Унаслідок зіткнення транспортних засобів тілесні ушкодження отримали п’ятеро людей, один з водіїв помер у лікарні. Наразі поліцейські з’ясовують всі обставини події у рамках кримінального провадження.

Автопригода сталась 27 грудня близько 9:30 між селами Скраглівкою та Кустином Бердичівської громади.

За попередньою інформацією, водій автомобіля «BMW», 75-річний бердичівлянин, прямуючи у напрямку м. Чуднова, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з автомобілем «Chevrolet» під керуванням 70-річного жителя Бердичівської громади та ВАЗ-2107 під керуванням 65-річного жителя району, який їхав позаду «Chevrolet».

Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали двоє водіїв іномарок та були доставлені до лікарні. На жаль, водій «Chevrolet» за кілька годин помер у реанімаційному відділені.

Також травми різного ступеню тяжкості отримала 42-річна пасажирка «Chevrolet» та ще троє пасажирок ВАЗівки. Її та 63-річну жительку району ушпиталили, а двом іншим жінкам надано медичну допомогу без госпіталізації.

У рамках досудового розслідування, розпочатого за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України поліцейські встановлюють усі обставини та причини, що призвели до ДТП.

Бердичівський районний відділ поліції