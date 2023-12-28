Масова ДТП у Туреччині: десяток загиблих та майже 60 поранених

В чорноморському регіоні Туреччини сталася масова ДТП. Внаслідок аварії загинули 10 людей, ще 59 отримали поранення.

РБК-Україна в матеріалі нижче зібрало відомості про дорожньо-транспортну пригоду у Туреччині. Під час підготовки матеріалу використовувалися матеріали: міністра охорони здоров’я Туреччини Фахреттіна Коджу у соцмережі Х, видання телеканалу CNN Türk .

“Сьогодні вранці о 04:36 10 людей загинули на місці і 59 отримали поранення, 8 з них серйозні, в результаті ланцюгової дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на автомагістралі Сакарья-Північне Мармурове шосе Текелер Мевкьї”, – повідомив міністр охорони здоров’я Туреччини.