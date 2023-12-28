Масова ДТП у Туреччині: десяток загиблих та майже 60 поранених
В чорноморському регіоні Туреччини сталася масова ДТП. Внаслідок аварії загинули 10 людей, ще 59 отримали поранення.
РБК-Україна в матеріалі нижче зібрало відомості про дорожньо-транспортну пригоду у Туреччині.
Під час підготовки матеріалу використовувалися матеріали: міністра охорони здоров’я Туреччини Фахреттіна Коджу у соцмережі Х, видання телеканалу CNN Türk.
Як зауважив Коджа, постраждалих доставили до лікарень 30 машинами швидкої допомоги.
“Ми бажаємо Божої милості нашим громадянам, які загинули, і співчуваємо їхнім рідним. Робиться все необхідне для відновлення здоров’я постраждалих”, – зазначив він.
Причиною ДТП могли стати несприятливі погодні умови, зокрема густий туман.
Попередньо відомо, що аварія сталась через зіткнення легковика та вантажівки. Згодом в аварію потрапили й інші транспортні засоби.
Як стверджували очевидці, деякі люди загинули внаслідок наїзду автомобіля на тих, хто вийшов зі своїх транспортних засобів і спостерігав за першим ДТП.