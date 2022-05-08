На Дніпропетровщині 12-річний хлопчик загинув внаслідок детонації боєприпасу
Дитина знайшла боєприпас і принесла його додому.
На Дніпропетровщині внаслідок детонації касетного боєприпасу загинув 12-річний хлопчик.
Про це у Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
«У Синельниківському районі 12-річний хлопчик знайшов боєприпас від касетного снаряду і приніс додому. Вибухівка здетонувала», — розповів він.
Голова ОВА наголосив, що це вже «шоста смерть в області через такі боєприпаси».
Резніченко закликав людей не чіпати вибухівку, що лишається після ворожих атак.
«Побачили підозрілий предмет – кличте рятувальників або поліцію. Касетні боєприпаси підступні. Особливість цієї вибухівки у тому, що якийсь час після обстрілу вона лишається небезпечною», — додав він.
Нагадаємо, що на сайті ДСНС запрацювала інтерактивна карта з місцями вибухонебезпечних предметів. // УНІАНTweet