На Херсонщині автомобіль збив насмерть жінку з 9-річною донькою

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 5 вересня, в Скадовському районі. В с. Нова Збур’ївка водій автомобіля «Рено Трафік» здійснив наїзд на двох місцевих мешканок – 35-річну жінку та її 9-річну доньку. Від отриманих травм потерпілі загинули на місці автопригоди. Нині слідчими обласного главку поліції розпочате досудове розслідування факту ДТП. Проводяться усі необхідні слідчі дії.

Як розповів начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Дмитро Думанський, дорожньо-транспортна пригода сталася близько 19:30 в с. Нова Збур’ївка по вул. Центральній навпроти, так званого «грибного ринку».

За словами 33-річного водія вантажного мікроавтобусу «Рено Трафік», жінка з дитиною раптово вибігли на проїжджу частину в невстановленому для переходу місці. Водій не встиг загальмувати, в результаті чого транспортний засіб вдарив пішоходів. Внаслідок ДТП 35-річна жінка та її 9-річна донька отримали тілесні ушкодження, не сумісні з життям.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України. Наразі призначене проведення необхідних експертиз, у водія взяті аналізи щодо встановлення наявності в його організмі алкоголю або наркотичних засобів. Порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох людей, тягне за собою відповідальність у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Поліція Херсонської області