На Ізюмщині чоловік та підліток загинули в авто, яке підірвалося на ворожій міні (фото)

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, вдень 29 березня у м. Барвінкове Ізюмського району легковий автомобіль на ґрунтовій польовій дорозі наїхав на міну та підірвався.

16-річний хлопець та 34-річний чоловік загинули.

Отримали поранення двоє чоловіків 24 та 20 років. Їх госпіталізовано до лікарні.

Досудове розслідування проводять слідчі відділення поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура