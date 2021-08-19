На Полтавщині поліція розшукує 16-річну дівчину (фото)

Кременчуцьким районним управлінням поліції розшукується Анастасія Овсій, 2005 року народження, мешканка смт Градизьк (Градизької громади). 17-го серпня о 19 годині дівчина пішла з дому і до цього часу не повернулася.

Прикмети дівчини: зріст 160 см, худорлявої статури, волосся русяве, очі зелені.

Якщо Вам відома інформація про розшукувану, яка може допомогти поліції встановити місце її перебування, просимо повідомити її за номером «102» або за телефоном чергової частини 099-433-71-02.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(За інформацією відділу поліції №1 (м. Глобино))