На Вінниччині у зіткненні інкасаторського буса та легковика загинули троє людей (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталась у селі Тартак Гайсинського району. Внаслідок лобового зіткнення двох автомобілів, водій одного із них та двоє його пасажирів загинули.

За попередньою інформацією, автопригода сталась 18 квітня близько 11 години.

За кермом автомобіля ВАЗ перебував 24-річний житель Ольгопільської громади, в його автомобілі також перебували троє пасажирів.

Інкасаторським мікроавтобусом Ford керував 49-річний житель Тростянця.

У результаті аварії травми несумісні з життям отримали водій ВАЗа та двоє його пасажирів: 52-річна жінка та 54-ріний чоловік. Також до лікарні потрапив, ще один пасажир легковика 33-річний чоловік.

Від удару автомобіль ВАЗ перекинувся.

Остаточні причини та обставини автопригоди будуть встановлені після проведення всіх необхідних експертиз.

За цим фактом слідство розпочало провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачене покарання – до 10 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Вінницької область