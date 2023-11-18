Патрульна поліція попереджає: на території України ускладнюються погодні умови

18 листопада синоптики прогнозують в західних областях, місцями і на Вінниччині значний сніг , на дорогах ожеледиця , місцями налипання мокрого снігу



В південній частині країни очікується помірний дощ, на решті території без істотних опадів.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла, у південній частині вночі 1-6° тепла, вдень 5-11°, в Карпатах вночі та вдень 1-6° морозу.

19 листопада у південній частині значні опади, переважно у вигляді дощу, вдень у більшості центральних та східних областей помірні дощ та сніг

20 листопада вночі у східних та південно-східних областях, вдень на Лівобережжі помірний, місцями значний мокрий сніг, у західних областях невеликий мокрий сніг та дощ. На решті території без істотних опадів.

Такі погодні умови можуть спричинити відключення енергозабезпечення деяких населених пунктів та порушення руху транспорту на певних ділянках доріг та вулиць.

Водії, хто цього ще не зробив, подбайте про зміну літньої гуми на зимову!

Одягайтеся тепліше й переконайтесь, що ваші авто також підготовлені до ускладнення погодних умов.

Під час хуртовин ми радимо, за можливості, утриматися від подорожей автомобілем. Якщо ви все ж опинилися за кермом:

дотримуйтеся швидкісного режиму та безпечної дистанції, не здійснюйте ризикованих маневрів;

під час поїздок в умовах недостатньої видимості рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар та протитуманними ліхтарями;

заздалегідь знижуйте швидкість перед поворотами й перехрестями, а також світлофорами та нерегульованими пішохідними переходами;