Поліція Буковини розшукує безвісти зниклу неповнолітню (фото)

15-річна жителька села Чудей – Данієла-Михаїла вийшла з дому в ніч з 9 на 10 серпня і досі її місцезнаходження невідоме.

Прикмети розшукуваної: зріст приблизно 160 см, середньої статури, волосся довге темно-русяве, очі блакитні.

Була одягнена в білу майку, чорні шорти і шльопанці.

Поліцейські звертаються до всіх небайдужих громадян з проханням допомогти у пошуках дівчини.

Якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місце перебування розшукуваної — повідомте терміново на спецлінію 102.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області