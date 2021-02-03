Складено протокол щодо булінгу на матір 11-річнного хлопця, який ображав однокласника

Подія сталася в одній зі шкіл Бериславського району Херсонщини. Перед уроком фізкультури побилися двоє 11-річних однокласників. Потерпілий прийшов додому та пожалівся матері на цькування, після чого жінка зателефонувала в поліцію. Ювенальний поліцейський перевірив інформацію, поспілкувався з учнями та педагогами. Факт булінгу підтвердився.

З’ясувалося, що потерпілий хлопчик систематично зазнавав знущань з боку однокласника. Що згодом підтвердили учні класу. А вчителі пояснили, що цей однокласник агресивно поводить себе з усіма дітьми, на зауваження вчителів та матері не реагує, жінка не може вплинути на сина.

Неповнолітній кривдник постійно словесно принижував однокласника, скидав його речі з парти, штовхав та погрожував побити.

У відношенні матері кривдника був складений адміністративний протокол за ч.3 ст.173-4 «Булінг (цькування) учасника освітнього процесу» Кодексу України про адміністративні правопорушення. З хлопчиком ювенальний поліцейський провів профілактичну роботу. Після розгляду справи у суді матір кривдника має сплатити штраф.

Відділ комунікації поліції Херсонської області