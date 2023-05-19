У ДТП в Охтирському районі Сумщини загинув пасажир авто (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталась вчора, близько 12.30, на автомобільній дорозі неподалік села Комиші.

Виїхавши на місце події, поліцейські попередньо встановили, що 55-річний чоловік, керуючи автомобілем БМВ, не впорався з керуванням та допустив виїзд на узбіччя з послідуючим перекиданням. Окрім водія в транспортному засобі перебував ще й пасажир, який від отриманих травм загинув на місці події. Поліцейські встановили його особу. Ним виявився 41-річний житель міста Охтирка.

Водія ж з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні. Спочатку він заперечував свою причетність до вчиненого, а потім під вагою беззаперечних доказів, які зібрали поліцейські, чоловік зізнався. Крім того, керманич перебував з явними ознаками алкогольного сп’яніння.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння», у рамках якого встановлюються всі обставини події. Вирішується питання щодо повідомлення керманичу про підозру. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області