У лобовому зіткнення на Житомирщині загинули чоловік та двоє дітей (фото)

Автопригода сталась о 17:41 на Житомирщині, на 141 км траси М-06 «Київ — Чоп».

За попередніми даними, жінка за кермом легковика Daewoo Lanos виїхала на смугу зустрічного руху та здійснила зіткнення з вантажним автомобілем Daf. Внаслідок ДТП троє пасажирів загинули на місці пригоди — чоловік та двоє хлопчиків 2010 та 2016 року народження. Жінка з тяжкими травмами знаходиться у лікарні

Що зумовило такі наслідки?

Щонайменше:

⁃ Виїзд на зустрічну смугу руху, не переконавшись у безпечності маневру;

⁃ Ремені безпеки не пристебнуті;

⁃ Дитячі крісла відсутні;

⁃ Літня гума.

Дуже часто, навіть за умови дотримання правил особистої безпеки, після таких ДТП не виживають. Але, коли жодні із заходів не дотримані — шанси мізерні.

Звісно, часто від таких маневрів рятують «відбійники». Але не всі ділянки наших трас міжнародного значення, поки що, мають належну ширину і обладнані транспортними огородженнями («відбійниками»), хоча це має бути зроблено в усіх місцях, де це дозволить ландшафт.

Тому, здійснюючи маневр із виїздом на зустрічну смугу, три рази переконайтесь, чи дійсно це безпечно і, чи зможете ви завершити цей маневр вчасно.

Якщо є сумніви хоча б трохи — краще не виїжджайте за зустрічну. Зробіть це пізніше, коли буде безпечно. Приїдете на 10 хвилин пізніше, вони не вартують вашого життя і життя ваших близьких.

Вартові еспресо за матеріалами Патрульної поліції України