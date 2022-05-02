У Росії прогримів вибух на пороховому заводі, де виробляють заряди для РСЗВ (фото, відео)

Відомо, що підприємство виготовляє заряди до реактивних систем залпового вогню «Град» та «Смерч» і комплексів ППО.

У російській Пермі на пороховому заводі прогримів вибух і виникла пожежа. Загинули двоє робітників, ще один — з травмами у лікарні.

За інформацією Держінспекції праці у Пермському краї, НП сталася 1 травня.

Як розповіли очевидці події, вони почули хлопок, від якого затряслися вікна, і побачили стовп густого диму.

Відомо, що підприємство виготовляє заряди до реактивних систем залпового вогню «Град» та «Смерч» і комплексів ППО. // УНІАН