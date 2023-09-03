У Санкт-Петербурзі горить нафтобаза (фото, відео)

У Санкт-Петербурзі в неділю почалася велика пожежа на нафтобазі в Красногвардійському районі.

Про це повідомляють “Осторожно, новости”, Readovka.

Місцеві жителі повідомляють, що чули звуки вибухів на нафтобазі “Струмки”, що неподалік від залізничної станції.

За даними МНС РФ, джерелом пожежі нібито стала цистерна з пальним, що “загорілася”.

Над містом видно стовп диму.

Очевидці повідомляють, нібито на місці пожежі зберігалися газові балони і паливо.

Про постраждалих росіяни не повідомляють.

УП