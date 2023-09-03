У Санкт-Петербурзі горить нафтобаза (фото, відео)

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У Санкт-Петербурзі в неділю почалася велика пожежа на нафтобазі в Красногвардійському районі.

Про це повідомляють “Осторожно, новости”, Readovka.

У Санкт-Петербурзі горить нафтобаза

Фото: “Осторожно, новости”

Місцеві жителі повідомляють, що чули звуки вибухів на нафтобазі “Струмки”, що неподалік від залізничної станції.

За даними МНС РФ, джерелом пожежі нібито стала цистерна з пальним, що “загорілася”.

Над містом видно стовп диму.

Очевидці повідомляють, нібито на місці пожежі зберігалися газові балони і паливо.

Про постраждалих росіяни не повідомляють.

УП

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