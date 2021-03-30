Чтоб не сдохли от голода? Малый бизнес возмутил закон о подачке в ₴8000

Предприниматели, с которыми пообщались новости «Сегодня», добавляют, из-за карантина даже мелкий бизнес теряет более десятков, а то и сотен тысяч гривен. И от уплаты квартплаты, аренды торговых помещений и налогов их не освобождают.
Глава Всеукраинской общественной организации «Союз защиты предпринимательства» Сергей Доротич не скрывает своего возмущения:
«Это, знаете, как кость собаке, чтобы она не сдохла от голода. 8000 гривен – это не те средства, которые могут хоть как-то спасти бизнес, это средства чтобы не умереть, не влачить жалкое и голодное существование наемным работникам».