Чтоб не сдохли от голода? Малый бизнес возмутил закон о подачке в ₴8000

Малый бизнес теряет от карантина десятки и сотни тысяч, говорят предприниматели

В общественных организациях, которые защищают права предпринимателей, раскритиковали помощь малому бизнесу в 8000 гривен. По их мнению, сумма мизерная, а государство только напрасно потратит бюджетные средства.

Предприниматели, с которыми пообщались новости «Сегодня», добавляют, из-за карантина даже мелкий бизнес теряет более десятков, а то и сотен тысяч гривен. И от уплаты квартплаты, аренды торговых помещений и налогов их не освобождают.

Глава Всеукраинской общественной организации «Союз защиты предпринимательства» Сергей Доротич не скрывает своего возмущения: