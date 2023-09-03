34 порушники кордону були затрималі впродовж минулої доби прикордонниками Мукачівського загону

Впродовж минулої доби прикордонники Мукачівського загону припинили 9 спроб порушення державного кордону, у результаті чого було затримано 34 особи.

25 порушників зупинили під час спроби незаконного перетину кордону з Угорщиною, ще дев’ятьох затримали на кордоні з Румунією.

Так, найбільше «спритників» наловили військовослужбовці відділу «Косине». Незаконно потрапити до Угорщини на ділянці цього підрозділу правопорушники намагались чотири рази. У результаті припинення усіх цих спроб прикордонні наряди затримали 19 громадян України з різних регіонів, а саме: з Київщини, Рівненщини, Тернопільщини, Хмельниччини, Сумщини, Харківщини, Запоріжжя та Одещини.

Ще шістьох чоловіків – одного мешканця Луганщини та п’ятьох закарпатців, які мали намір перетнути українсько-угорський кордон поза пунктами пропуску, затримали військовослужбовці відділу «Лужанка».

На українсько-румунській ділянці кордону чотирьох закарпатців та одного тернополянина зупинив прикордонний наряд відділення «Хижа», а наряд від відділу «Ділове» затримав чотирьох жителів Миколаївської області.

Стосовно усіх затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб причетних до організації незаконного переправлення чоловіків через кордон.

Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон