₴350 тис. за внесення до системи «Шлях» – затримано начальника військової райадміністрації на Київщині та його радника

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та затримано начальника однієї з районних військових адміністрацій Київської області та його радника за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, вони налагодили схему вимагання неправомірної вигоди з представників благодійних організацій за внесення даних про водіїв до інформаційної бази, що надає можливість безперешкодного виїзду за кордон.

У ході контролю за вчиненням злочину начальника військової адміністрації та його радника затримали після отримання ними 350 тис грн.

Наразі вказаним особам повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Викрито протиправні дії прокурорами спільно з оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у місті Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура