500 тис. грн. за послуги з асфальтування дороги – столичного чиновника викрили на вимаганні та одержанні хабаря

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрили та повідомили про підозру посадовцю столичного комунального підприємства у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди ( ч. 3 ст. 368 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, начальник з виробничих питань КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом’янського району» м. Києва, використовуючи службове становище, вимагав у громадянки України неправомірну вигоду. За 500 тис. гривень він пообіцяв забезпечити проведення робіт з асфальтування під’їзної дороги до будинку в Солом’янському районі міста Києва працівниками комунального підприємства.

У ході слідства правоохоронці задокументували одержання посадовцем неправомірної вигоди у два етапи.

Так, за виконання підготовчих робіт з асфальтування під’їзної дороги він одержав «аванс» у 2 тис. дол. США. А вже за тиждень отримав від громадянки решту обумовленої суми в розмірі 425 тис. гривень.

Під час контролю за вчиненням злочину посадовця затримали у порядку ст. 208 КПК України.

За місцем роботи та проживання затриманого провели обшуки. У ході слідчих дій за адресою проживання фігуранта вилучили 2 тис. дол. США, одержаних під час першої передачі неправомірної вигоди.

Наразі посадовцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває.

Злочинну діяльність задокументували прокурори спільно зі слідчими СУ ГУ НП у місті Києві та працівниками УСР в м. Києві ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду

Пресслужба Київської міської прокуратури